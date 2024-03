A Firenze presentazione resoconto raccolta fondi famiglie alluvionate

Conferenza stampa il 20 marzo al Centro Tecnico Federale ‘Luigi Ridolfi’ di Coverciano

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il resoconto dei fondi raccolti nel ‘Gala del Cuore’ di Villa Castelletti a Signa (FI) per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso verrà presentato domani, mercoledì 20 marzo, nel corso di una conferenza stampa organizzata da Regione Toscana, Comuni di Campi Bisenzio, Firenze e Prato, Misericordie di Campi Bisenzio e area fiorentina, Olimpiadi del Cuore onlus di Paolo Brosio e Nazionale italiana cantanti.

L’incontro con la stampa avrà inizio alle 12:45 e si svolgerà nella sala conferenze ‘Azeglio Vicini’ del Centro Tecnico Federale ‘Luigi Ridolfi’ in via Gabriele d’Annunzio 138 a Coverciano.

Interverranno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Paolo Brosio, il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio Cristiano Biancalani, il coordinatore delle Misericordie dell’area fiorentina Andrea Ceccherini, le Presidi, i docenti e gli studenti dell’Istituto alberghiero ‘Buontalenti’ e ‘Aurelio Saffi’, il catering Guido Guidi e i giocatori della Nazionale italiana cantanti.