A Castellabate (SA) convegno sull’area marina protetta

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta, nel teatro delle piscine del Villaggio Silvia, splendida struttura balneare, immersa nel verde, a lago di Castellabate (SA) una giornata dedicata alla ‘Tutela dell’area marina protetta’ organizzata dall’ASC: Attività Sportiva Confederata del Comitato Regionale Campania, dalla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e patrocinata dalla Scuola dello Sport CONI Campania.

È stata anche l’occasione per consegnare al Villaggio Silvia la bandiera Blu che, per il 24° anno consecutivo, è stata assegnata al Comune di Castellabate.

Erano presenti: Antonio Grilletto giornalista, Marco Mansueto Scuola Regionale dello Sport CONI Campania, Michele Somma Consigliere Regionale dell’ASC, Luigi Boy Direttore dell’ASC, Flavio Meola Sindaco di Montecorice, Dalila Russo Consigliere Comunale di Castellabate, Anna Abbagnale Assessore allo Sport del Comune di Sant’Antonio Abate e Alessandra Clemente già Assessore al Comune di Napoli.

Ha moderato il dibattito il giornalista Geppino Riccio.

Nel suo intervento introduttivo il Consigliere comunale Dalila Russo in rappresentanza dell’intera Giunta, portando il saluto del Sindaco Marco Rizzo, si è soffermata sul riconoscimento della Bandiera Blu assegnata alla cittadina di Castellabate.

Ha detto il Consigliere al Demanio Dalila Russo:

Grazie alla sinergia tra amministrazione e cittadinanza sarà possibile porre in essere delle azioni mirate alla promozione di un turismo più sostenibile.

Dobbiamo essere orgogliosi delle bellezze in cui abbiamo la fortuna di vivere ed è nostro il dovere di tutelarle. Questo riconoscimento prestigioso, renderà più consapevoli noi cittadini del valore di ciò che ci circonda e ci consentirà di rispettare e curare maggiormente i nostri litorali.

Marco Mansueto della Scuola Regionale dello Sport e Michele Somma Consigliere Regionale dell’ASC si sono soffermati sui temi della giornata.

Continua Mansueto:

Siamo orgogliosi del successo riscosso. Oggi più che mai sostenere queste iniziative significa sostenere il futuro. E tutti hanno dato prova di sentirsi parte di questo progetto.

Abbiamo una responsabilità verso le generazioni di domani. Per tale motivo siamo in prima linea, sempre e comunque per difendere la bellezza della nostra terra.