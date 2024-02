‘4 5 6’ al Teatro Vascello

In scena a Roma dal 27 febbraio al 3 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 27 febbraio al 3 marzo, dal martedì al venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00 e ore 21:15 e domenica ore 17:00, presso il Teatro Vascello di Roma, andrà in scena lo spettacolo ‘4 5 6’, scritto e diretto da Mattia Torre,

con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e con Giordano Agrusta, produzione Marche Teatro / Nutrimenti Terrestri / Walsh

durata dello spettacolo 80′.

‘4 5 6’ è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi.

Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo.

E, tuttavia, occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro.

Tutto è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà.

‘4 5 6’ nasce dall’idea che l’Italia non è un Paese, ma una convenzione. Che non avendo un’unità culturale, morale, politica, l’Italia rappresenti oggi una comunità di individui che sono semplicemente gli uni contro gli altri: per precarietà, incertezza, diffidenza e paura; per mancanza di comuni aspirazioni.

‘4 5 6’ è una commedia che racconta come proprio all’interno della famiglia – che pure dovrebbe essere il nucleo aggregante, di difesa dell’individuo – nascano i germi di questo conflitto: la famiglia sente ostile la società che gli sta intorno ma finisce per incarnarne i valori più deteriori, incoraggiando la diffidenza, l’ostilità, il cinismo, la paura.

‘4 5 6’ racconta la famiglia come avamposto della nostra arretratezza culturale.

Dallo spettacolo è stato tratto l’omonimo sequel televisivo, prodotto da Inteatro e andato in onda su La7 all’interno del programma ‘The show must go off’ di Serena Dandini, e il libro ‘4 5 6 – Morte alla famiglia’, edito da Dalai.

‘4 5 6’ fa parte de progetto televisivo ‘Sei pezzi facili – tutto il teatro di Mattia Torre’ ripresi con la regia televisiva di Paolo Sorrentino per Rai3. Le pièce teatrali dell’autore, dalle quali sono stati tratti i film, sono: ‘Migliore’, ‘Gola’, ‘Perfetta’, ‘Qui e ora’, ‘4 6 5’ e ‘In mezzo al mare‘. Tutti i Sei pezzi facili saranno tradotti in inglese all’interno del Progetto Italian and American Playwrights Project curato da Valeria Orani e Frank Hentschker con 369gradi, Martin E. Segal Theatre Center / Graduate Center CUNY e il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di New York.

Info e prenotazioni solamente tramite Card Libera e Card Love o tramite abbonamenti e card acquistati in precedenza promozioneteatrovascello@gmail.com

Biglietti:

intero 25 euro

ridotto over 65: 20 euro

ridotto Cral/Enti convenzionati: 18 euro

ridotto studenti, studenti universitari, docenti e operatori delle scuole di teatro, cinema e danza 16 euro gruppi di almeno 10 persone 16 euro a persona