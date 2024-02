Meyer, Careggi e ASL Toscana centro fanno squadra

Conferenza stampa il 28 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nuove sinergie in campo tra le aziende universitarie ospedaliere Meyer e Careggi di Firenze e l’ASL Toscana centro, per meglio rispondere ai bisogni dei pazienti: piccoli ed adolescenti, nel caso del Meyer, ed adulti.

La riorganizzazione di alcuni servizi, i progetti e la nascita di nuovi centri interaziendali sarà al centro della conferenza stampa in programma per mercoledì 28 febbraio alle ore 13:00 a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della Presidenza della Giunta regionale toscana.

Interverranno il Presidente della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, il Prorettore vicario dell’Università degli studi di Firenze Giovanni Tarli Barbieri, il Direttore del Meyer Paolo Morello, il Direttore di Careggi Daniela Matarrese e il Direttore dell’ASL Toscana centro Valerio Mari, assieme ad alcuni professori coinvolti nei progetti.