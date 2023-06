200mila persone con disabilità in Toscana: presentato il VII rapporto

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono circa 200mila le persone con disabilità in Toscana secondo i dati ISTAT.

Una quota tendenzialmente in aumento secondo quanto emerge dal settimo Rapporto sulle disabilità in Toscana, curato dall’Osservatorio sociale regionale presentato questa mattina, 15 giugno, nel corso di una presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione, cui ha partecipato anche l’Assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

La tendenza all’aumento è confermata dai dati sull’afflusso agli uffici preposti: nel 2021 le commissioni competenti hanno certificato oltre 10.173 nuove persone con disabilità, di cui 3.844 con gravità, i servizi sociali hanno aperto 789 nuove cartelle e nelle scuole dell’obbligo si sono iscritti 787 nuovi alunni con disabilità.

Complessivamente per questo ambito la spesa sanitaria nel 2021 è stata di 135 milioni.

Ha spiegato l’Assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli:

Questi e gli altri dati del rapporto rappresentano un aiuto prezioso per sviluppare nel modo migliore attività e servizi rivolti alle persone con vari tipi di fragilità.

Come Regione siamo costantemente impegnati, a stretto contatto con le ASL, i servizi sociosanitari degli ambiti territoriali, gli operatori, le professioni e il mondo del terzo settore, per una presa in cura delle disabilità che sia sempre più basata sulla centralità della persona e sulla capacità di dare risposte integrate, tenendo insieme i bisogni e i diritti.

La persona non è la sua disabilità, ma un insieme fatto di desideri e aspirazioni, di capacità e potenzialità, che il sistema dei servizi ha il compito di supportare e dare l’opportunità di esprimere.

I percorsi devono essere costruiti insieme alle persone e alle famiglie, nella prospettiva di andare avanti anche quando il supporto di queste non c’è più, coinvolgendo tutti i soggetti in campo e l’intera comunità nella presa in cura delle fragilità.

Non è la persona con disabilità che deve adattarsi, ma la società che deve farlo, per garantire la possibilità di realizzare il proprio progetto di vita.

Per questo oggi abbiamo voluto anche aprire la riflessione verso una prospettiva ancora più avanzata, nella quale al concetto di inclusione subentra quello di una piena e paritaria coesistenza tra tutte le diversità, che ci porta a inquadrare ancora nuovi obiettivi e modalità di intervento.

Un passaggio che non riguarda solo le persone con disabilità, ma tutti e tutte, in un’idea di comunità da costruire insieme.