حركة التحرير والبناء تُحبط محاولة تقدّم لميليشيا الأسد

تحاول الميليشيات المعادية للثورة السورية اختراق دفاعات الفصائل العسكرية للثورة، حيث أحبطت قوات حركة التحرير والبناء، المنضوية في الفيلق الأول للجيش الوطني السوري، التابع لوزارة دفاع الحكومة المؤقتة، بتاريخ الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر محاولة تقدمٍ لميليشيا الأسد على محور بلدة تادف في ريف حلب الشرقي.

وقالت الحركة في تغريدة لها على تويتر، إن قواتها تمكّنت من صدّ تقدم ميليشيا أسد بعد أن كبّدتها إصابات مباشرة في صفوفها.

محاولة التقدم للميليشيات المعادية للثورة ليست محاولة منعزلة، بل إنها تأتي ضمن سلسلة من محاولات العدو اختراق دفاعات حركة التحرير والبناء، التي تتمتع باليقظة والإرادة على الدفاع عن مناطق الشمال المحرر.