تونس محاولة للفهم .. ندوة بالمركز العربى للبحوث والدراسات

يفتتح المركز العربي للبحوث والدراسات، ندوات العام الجديد، بندوة تحت عنوان تونس محاولة للفهم.. تبدأ الندوة في الثانية من بعد ظهر الأثنين ١٠ يناير المقبل.
يتحدث بالندوة الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهرة حول مستقبل تونس في ضوء ما حدث، وكلُ من هشام النجار الباحث في الإسلام السياسي حول حركة النهضة، ومحمود حامد الكاتب الصحفي والباحث في الشئون السياسية حول الإطار الدستوري لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وحسام الحداد الباحث في الشئون السياسية بشأن خريطة الأحزاب السياسية في تونس .
تعقد الندوة بمقر المركز 57 شارع مصدق بالدقى.
يذكر أن المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة أقام العديد من الندوات والمؤتمرات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولديه العديد من الإصدارات في قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والمنطقة العربية.
Autore Redazione Arabia Felix
Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.