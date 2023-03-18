الشيخ حمود المخلافي يلتقي السفيرة الفرنسية بمسقط فيرونيك أولانيون ويناقشان الأزمة الإنسانية في اليمن

مسقط : خاص

التقى رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي السفيرة الفرنسية بمسقط فيرونيك أولانيون وناقشا الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل التطورات والأحداث المستمرة .

جاء ذلك ضمن فعاليات المركز العربي للأطراف الصناعية لإحياء الذكرى الثالث للتأسيس واستكمال تأهيل ألف جريح يمني متضرر من الحرب.

وأكد الشيخ المخلافي خلال اللقاء الحاجة الملحة للمساعدة الإنسانية في التخفيف من معاناة اليمنيين، الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم كما شدد على أهمية دعم ومشاركة المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأعربت السفيرة أولانيون عن التزام فرنسا بدعم الشعب اليمني وحرصها على المساهمة النشطة في تقديم المساعدات الإنسانية وتنسيقها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، من أجل تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً ومن بينهم جرحى الحرب المشلولين والمعاقين والنازحين .

وكانت السفيرة فيرونيك أولانيون قد زارت المركز العربي للأطراف الصناعية في صلالة في وقت سابق وأعربت عن إعجابها بالمركز وخدماته المتميزة للجرحى اليمنيين المتضررين من الحرب.