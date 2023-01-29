الأمين العام لجامعة الدول العربية يكرم سعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي و بدرع الجامعة العربية

أبوظبي: محمد نصار

كرم الأمين العام لجامعة الدول العربية سعادة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بدرع الجامعة العربية ضمن فعاليات اجتماعات الدورة (٥٤) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير 2023 وبحضور أصحاب المعالي والسعادة المدراء العامين ورؤساء المنظمات العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك عرفاناً بجهوده المقدّرة التي يبذلها على رأس الاتحاد لدعم المجتمعات المعرفية وتسريع وتيرة الرقمنة وتعزيز مكانة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.

جاء التكريم تقديراً لنجاح سعادة د. علي الخوري في قيادة الاتحاد لإطلاق عدد من المبادرات العربية التي تهدف إلى تشجيع الشركات الرقمية الناشئة و ترفع قدرات الشباب العربي في مجال ريادة الأعمال مثمناً دور الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في إطلاق العديد من المبادرات العربية وإدارة مجموعة واسعة من المؤتمرات والمنتديات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إسهامات الاتحاد المميزة في إعداد الدراسات والتقارير بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتي تقدم رؤى وتوصيات استراتيجية لمتخذي القرار وراسمي السياسات في المنطقة العربية.