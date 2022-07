Zingaretti: ‘Caloroso augurio a Mons. Pompili, neo Vescovo di Verona’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Rivolgo il mio più caloroso augurio a Mons. Pompili, prossimo Vescovo della diocesi di Verona.

Ho avuto modo di apprezzarne in questi anni lo stile, la sobrietà, la vicinanza alle persone e l’instancabile opera pastorale e sociale nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma.

Non dimenticherò mai il suo contributo quando con ruoli assolutamente diversi ci siamo trovati a condividere momenti drammatici per la nostra comunità.

Quindi non posso che ringraziarlo per essere stato davvero un importante punto di riferimento che ha accompagnato tutti noi con cura e determinazione non facendo mai mancare la sua voce autorevole. A lui i più sentiti auguri.