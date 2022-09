Yemen: ONU, Houthi riaprano strade di Taiz

Per il Consiglio di Sicurezza si deve tornare subito ai negoziati

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato le parti yemenite ad intensificare i negoziati sotto l’egida delle Nazioni Unite per concordare una tregua estesa, che può essere tradotta in un cessate il fuoco permanente.



In una nota, pubblicata dalla missione irlandese presso le Nazioni Unite, il Consiglio ha rinnovato il suo appello agli Houthi a tornare ai negoziati ed aprire immediatamente le strade principali di Taiz.

La dichiarazione condanna anche tutti gli attacchi che minacciavano di interrompere la tregua, compresi quelli lanciati di recente dagli Houthi su Taiz, così come la parata militare delle milizie a Hodeidah.

I membri del Consiglio hanno sottolineato che non esiste una soluzione militare alla crisi in Yemen e che l’accordo di armistizio ampliato fornirà l’opportunità di raggiungere una soluzione politica globale in conformità con i termini di riferimento concordati.

Il 2 agosto scorso, le Nazioni Unite hanno annunciato che le parti yemenite avevano concordato di prorogare l’armistizio per altri due mesi, alle stesse condizioni. L’inviato delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, ha affermato, all’epoca, che la tregua sarebbe stata prorogata per altri due mesi, dal 2 agosto al 2 ottobre 2022.