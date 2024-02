Voragine via Morghen Napoli. ABC: rete fognaria principale è integra

Ripristino fornitura idrica in tarda serata

Riceviamo e pubblichiamo.

Le squadre di ACB, che si occupano di rete fognaria e delle reti idriche, sono da stamattina, 21 febbraio, a via Morghen dove si è verificato il cedimento della strada.

Dai primi rilievi effettuati è stato verificato che la fognatura principale è perfettamente integra e non ha subito alcun danno.

L’interruzione della fornitura idrica si è resa necessaria per la messa in sicurezza anche in considerazione del fatto che nella voragine sono coinvolti un albero e il palo di illuminazione pubblica.

L’azienda, sebbene siano ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco, sta già lavorando con manovre per ripristinare l’acqua a partire dalla tarda serata.

Spiega Edmondo Albano, responsabile rete fognaria ABC, presente sul posto:

Adesso sono in corso le operazioni di sezionamento della condotta dell’acquedotto a monte e a valle, per fare un bypass provvisorio e per intervenire quanto prima per la riapertura della fornitura idrica alla cittadinanza.

Per quanto riguarda le cause al momento non è ancora possibile avanzare ipotesi ma non si esclude che il cinematismo possa essere stato innescato da un’immissione privata su quella pubblica.