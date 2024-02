Pellegrinaggio di preghiera a Gerusalemme

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Kalanit Goren, Direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano, ha dichiarato:

Siamo partiti con il cuore rivolto a Gerusalemme, desiderosi di tornare in quella Terra meravigliosa. In Israele, nella nostra Terra Santa.

Stiamo cercando di fare del nostro meglio per facilitare l’ingresso in Israele dei gruppi.

Il Turismo religioso si sta riorganizzando per riprendere viaggi in Israele e alcuni gruppi stanno già arrivando dall’inizio di gennaio.

Queste le parole che hanno accompagnato il Vescovo Luciano Pacomio e altri 5 sacerdoti nel viaggio da poco conclusosi a Gerusalemme, tra i primi ad aver voluto visitare Gerusalemme:

Siamo partiti desiderosi di compiere un’esperienza di spiritualità nei luoghi che più di qualunque altro ci rappresentano: come cristiani e credenti.

Siamo davvero felici di aver contribuito a rendere indimenticabile questa esperienza per uno dei primissimi gruppi di pellegrini che ritornano in Israele dopo la tragedia del 7 ottobre, avendo organizzato per loro una speciale accoglienza e una visita al nuovissimo Museo della Torre di Davide.