Vino e innovazione Toscana, presentazione risultati progetto Mo.Vi.To.

Workshop in programma il 25 gennaio a Firenze

‘Il percorso di innovazione organizzativa dei Vini Toscani: dal monitoraggio della filiera all’organizzazione interprofessionale’ è il titolo del workshop che si svolge la mattina di mercoledì 25 gennaio nella sede della Presidenza della Regione Toscana, a Firenze, piazza Duomo, 10.

È questa l’occasione per restituire i risultati finali del Gruppo operativo del partenariato europeo per l’innovazione Mo.Vi.To. focalizzato sul monitoraggio dell’andamento di mercato dei principali vini toscani a denominazione di origine e benchmarking di filiera per la gestione delle politiche di mercato.

Il progetto, finanziato dal PSR 2014-2020, rientra nella strategia più ampia di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, è realizzato dal Gruppo operativo del partenariato europeo per l’innovazione, sarà presentato dai partner, tra cui i sette maggiori Consorzi toscani dei vini a Denominazione di origine, Brunello di Montalcino, Chianti, Chianti Classico, Maremma, Morellino di Scansano, Nobile di Montepulciano, Vernaccia di San Gimignano, oltre alle aziende agricole Conte Guicciardini di Ferdinando Guicciardini e Fattoria dei Barbi srl.

Partner scientifico PIN scrl – Polo Universitario Città di Prato, che ha messo a punto e trasferito l’innovazione conducendo le attività di formazione e divulgazione in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Dopo i saluti istituzionali alle 9:30, la mattinata si svilupperà in due sessioni.

Le conclusioni, previste intorno alle 13:00, sono affidate alla Vicepresidente della Regione e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi.