Giannini – Fanuli: ‘Incubo metro A, assurdo paralizzare Roma 4 ore’

Riceviamo e pubblichiamo.

I cittadini romani vengono continuamente invitati, neanche troppo velatamente, da questa amministrazione comunale, a lasciare l’auto a casa, a utilizzare i mezzi pubblici o quelli in sharing, vessati con lo spauracchio di multe, giornate di blocco del traffico, ZTL e fasce verdi, ma poi ci si confronta con la dura realtà di una città dove per oltre quattro ore, come nella mattinata odierna, viene paralizzata completamente mezza linea della metropolitana per un non meglio identificato intervento tecnico.

Semplicemente assurdo.