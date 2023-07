Vincitori II edizione Ivisionatici Music Festival

Trionfano Giorgia Cacciapuoti e gli Elephants in the Room

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 13 luglio, presso Largo Venue a Roma, si è tenuta la finale della seconda edizione de Ivisionatici Music Festival, contest a carattere internazionale, pensato per gli artisti emergenti, indetto dall’associazione campana Ivisionatici.

A trionfare per la categoria ‘Cantautori’ sono stati gli artisti romani Elephants in the Room con il loro inedito ‘Redemption’, mentre per la categoria ‘Interpreti’ ad aggiudicarsi il primo posto è stata l’artista napoletana Giorgia Cacciapuoti, con una cover di Jessie J ‘Mamma Knows Best’.

Durante la finale, si sono esibiti i 20 finalisti, selezionati tra oltre 1.000 candidature pervenute, che hanno proposto il loro progetto musicale in occasione delle dieci semifinali, tenutesi a Roma, Napoli, Milano e Modena.

A giudicare i brani finalisti e a decretare i vincitori è stata la giuria di qualità composta da: Marco Rissa, musicista, producer, autore e fondatore dei TheGiornalisti; Marcello Villella, giornalista, produttore musicale e autore di programmi musicali radiofonici e televisivi per la RAI; Jodie Alivernini, speaker di Rai Radio2; Gustavo Marco Cipolla, giornalista; Eleonora Scaiola, speaker di Dimensione Suono Roma. A presentare l’evento è stato il giornalista e speaker radiofonico Riccardo Zianna.

A partire dalle ore 20:00, l’area garden di Largo ha ospitato il blu carpet del contest, dove, prima dell’inizio della finale, hanno sfilato giurati, ospiti e artisti.

I presenti sono stati intervistati dall’emittente televisiva Canale 81 Lazio e da That’s Radio, entrambi media partner del festival, e dalla nota Tiktoker e content creator Jas. Agli stand sono stati presenti Retake Roma, realtà no profit che ha promosso una raccolta fondi a sostegno dell’ambiente e Illustrapensieri, che ha realizzato illustrazioni personalizzate ai finalisti.

A curare la direzione artistica del set unplugged, tenutosi nel garden, è stata la realtà romana di organizzazione di eventi musicali Quindie.

Special guest dell’evento è stato il cantautore Napoleone, che ha presentato alcuni brani celebri del suo repertorio. Ospite anche la cantautrice Veronica Di Nocera, che ha presentato in anteprima il suo prossimo singolo ‘Santa Chiara’.

Opening act della finale è stato Federubin, vincitore del contest indetto da Groover e Ivisionatici e Alice Caronna. Ad esibirsi, in qualità di ospite, anche il cantautore e vocal coach Ruggero Ricci.

Anche quest’anno il montepremi complessivo è stato di 30.000€ e tutti i 20 finalisti hanno vinto la produzione di un brano inedito in studio. Mentre, i vincitori di entrambe le categorie si sono aggiudicati: videoclip, masterclass formative, un mese di ufficio stampa, live in altri festival, borse di studio, un tour radiofonico, pubblicazioni su magazine e webzine e numerosi altri riconoscimenti.

A vincere il ‘Premio della Critica’, assegnato dall’avvocato e imprenditore Ambrogio Di Nocera, in rappresentanza di D.N. Innovazione & Progetti, è stata Chicca.