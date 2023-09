Vico San Domenico Maggiore Napoli: evento non autorizzato cortile

Polizia Municipale eleva verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In vico San Domenico Maggiore, avendo riscontrato che all’interno del cortile del complesso monumentale era in corso un evento pubblico non autorizzato, la Polizia Municipale ha proceduto ad elevare verbali per attività temporanea di somministrazione esterna ai locali e legata a manifestazione non autorizzata ai sensi della L.R. 7/2020, per diffusione di musica senza essere in possesso di relazione tecnica di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e per mancanza di titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 68 TULPS per lo svolgimento di evento fino ad un massimo di 200 partecipanti entro le ore 24 del giorno di inizio.

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio ha elevato tra via Tarsia, via suor Orsola e via Mezzocannone, oltre 50 verbali per sosta irregolare, prelevando 24 veicoli mentre, per le verifiche ed il contrasto degli illeciti amministrativi, al corso Vittorio Emanuele ha verbalizzato un bar per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Intensa, inoltre, l’attività di controllo al Trasporto Pubblico non di Linea eseguito nell’ultima settimana dal Reparto specialistico e da personale dell’Unità Operativa Aeroportuale della Polizia Locale di Napoli.

107 i verbali contestati a carico di taxi e autovetture adibite a Noleggio con Conducente, NCC, di cui 91 per la violazione delle norme specifiche e delle condizioni di licenza, Art. 86 CdS, con 16 segnalazioni inviate al Servizio Trasporto Pubblico.