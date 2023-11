Vesuvio MotorShow: in 15000 danno appuntamento al 2024

La pioggia non ferma appassionati e curiosi all’evento di Brecce a Sant’Erasmo

Quindicimila presenze in due giorni con la pioggia, che non ha spento l’entusiasmo degli appassionati di Supercar.

Il format del Vesuvio Motor Show, organizzato da Afrodite Service di Antonio Olivieri e co-organizzato da Gemma Buiano, si è rivelato un successo con machine da sogno, giovani campioni, auto impegnate nei campionati internazionali a disposizione di quanti hanno potuto trascorrere qualche ora passeggiando tra bellissime viste solo in TV.

Le parole di Antonio Olivieri:

Possiamo considerare questa come una edizione zero della manifestazione siamo già proiettati al 2024 con alcuni correttivi da apportare per un entusiasmo che ci ha dato una carica enorme. Grazie ai partner che hanno sostenuto l’evento, come Vega Luxury, gli appassionati, i bambini su tutti, hanno potuto interagire direttamente con le auto, potendo spesso scattare foto dall’interno dell’abitacolo. In qualsiasi altro evento del genere le auto sono ‘ingabbiate’, da noi no. Abbiamo avuto una strada interamente a disposizione degli appassionati, senza intralciare sulla viabilità cittadina. Nell’organizzazione di eventi le periferie non esistono. Anzi, spesso sono più coinvolgenti.

Olivieri dà i numeri dell’evento:

Quindicimila presenze, cinquanta Ferrari in due giorni, quindici Lamborghini, dieci Porsche, e ancora McLaren, Maserati, Rolls Royce, Bentey. Devo ringraziare i 60 uomini dello staff, abbiamo organizzato cene per duecento invitati.

Motorhome dell’evento il Gold Tower Hotel, gioiello dell’ospitalità napoletana.

Le parole di Marco Zuppetta, direttore della struttura partenopea:

Come Gold Tower Lifestyle Hotel siamo stati orgogliosi di essere il centro logistico ed operative dell’evento. Stiamo continuando a lavorare su un percorso di sviluppo delle eccellenze del territorio ed eventi come questi sono fondamentali per generare attenzione e investimenti.

Tra le auto più ammirate sicuramente la Ferrari 488 Challenge, classificata al terzo posto alle finali mondiali svoltesi sulla pista del Mugello lo scorso 29 ottobre, con Paolo Scudieri alla guida, ospite d’onore dell’evento.

Ed anche la Force India 2018 con livrea modificata che fu di Sergio Perez ed Esteban Ocon, parcheggiata sulla terrazza eventi del Gold Star. E poi la Lancia Delta S4 del 1985 di Marcu Alen ed il suo navigatore Kivimaki. La bellissima Urania 750 sport protagonista del GP di Napoli negli anni 50.

Poi la Aston Martin GT3 Vantage di Pietro Nappi e la Lamborghini di Angelo Ambrosio, il re delle cronoscalate. Premiato per il successo nel Campionato Italiano GT Sprint il giovanissimo pilota di Portici Vincenzo Scarpetta.

Impegnati nei kart i giovanissimi piloti della squadra corse di kart Officina 27 Motorsport; braccio napoletano di CRG dove sono nati Verstappen, Hamilton, Rosberg. E poi esibizione di stuntmen, drifting, accelerazione, velocità.

Auto

Nella due giorni di evento hanno sfilato, tra le altre, Le Lamborghini Huracan e Urus, Aston Martin DbX; Mercedes G63 AMG e SL 63 cabrio; Alfa Romeo 8C, tre Rolls Royce, due Bentley, quattro Porsche GT 3, Cayman, Cayenne GT; Maserati Mc 20 Cielo, Mc20 Coupé, Gran Turismo, Grecale Trofeo, Rubicon.

Lunghissima la lista Ferrari: Roma, 488 pista, 812, Portofino, F8 Tributo, Sf 90, 458 Italia, 430, 430 Spider, 360, 458 Speciale Tributo F1 2022 di mister Cars & Coffee di Francesco Canta ideatore del format che unisce appassionati e possessori delle dreamcar.

Sponsor

Main Sponsor della manifestazione Vega Luxury, brand del gruppo Marican, che opera da diversi anni nel comparto del Luxury Service e specializzata nel noleggio di auto e yacht di lusso.

Nasce dalla strabiliante intraprendenza dei Fratelli Canciello, che attraverso la passione per le auto di lusso ed investimenti mirati nel settore hanno dato vita ad un nuovo concetto di luxury experience, in linea con le tendenze di un mercato in continua crescita.