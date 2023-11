‘Vernia o Non Vernia’ al Teatro Eduardo De Filippo

In scena ad Arzano (NA) dal 23 al 25 novembre

Dopo il sold out dello spettacolo di Ciro Ceruti che ha inaugurato la stagione, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), in via Giuseppe Verdi n. 25 – 37 e diretto artisticamente da Roberta Stravino, da giovedì 23 a sabato 25 novembre, alle 20:45, Giovanni Vernia sarà protagonista di ‘Vernia o Non Vernia’.

Il comico e attore, famoso per l’interpretazione del personaggio comico Jonny Groove, ha scritto lo spettacolo insieme a Paolo Uzzi e la regia è a cura di Gianpiero Solari e Paola Galassi.

La commedia è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista, si sovrappone a un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni.

Ne emerge uno showman completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente.

Il teatro per la stagione 2023 / 2024 ospiterà nove commedie brillanti e divertenti interpretate da attori riconosciuti a livello nazionale, come I Ditelo Voi, Enzo Decaro, Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Carlo Buccirosso, Peppe Iodice, Paolo Caiazzo e Biagio Izzo.

Per il pubblico, è previsto un abbonamento a nove spettacoli a partire da 220 euro, scegliendo tra i turni di giovedì, venerdì e sabato. Gli spettacoli andranno in scena alle ore 20:45.

Teatro Eduardo De Filippo

Via G. Verdi 25 – 37

Arzano (NA)

Info e prenotazioni:

338-9007997 / 081-0140898

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/stagione-teatrale/

Per l’acquisto online:

https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo