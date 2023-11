‘Le mille e non una notte di più’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 23 al 26 novembre

Dalla classica storia de ‘Le mille e una notte’, la battaglia per la vita di Shahrazad che ogni sera racconta favole meravigliose al suo sultano per non essere decapitata, al dramma dell’Iran di oggi, dove un regime sanguinario tortura e uccide donne, uomini e ragazzi: è il tema di ‘Le mille e non una notte di più – Un grido per le donne dalla Persia all’Iran’, pièce teatrale di Silvia Bordi, che va in scena al Teatro Trastevere dal 23 al 26 novembre con la regia di Maria Sofia Palmieri, che ne è anche interprete con Michael Dodi e con Fabrizia Sorrentino.

In scena anche le danzatrici Paola Manca & Elisa Scapeccia e la partecipazione della cantante Freaky Bea.

La vicenda della leggendaria protagonista de ‘Le mille e una notte’ viene esplorata, fra musiche, canti e danze orientali, da una nuova prospettiva in uno storytelling a due voci. Vediamo Sharazad nelle sue camere in attesa del suo sposo e futuro assassino:

Mi guardo allo specchio, non per sapere se sono sufficientemente bella, ma perché potrebbe essere l’ultima volta.

Ogni passo sulle scale è un battito di vita in meno per me. Sharazad è un’eroina, se vivrà lo farà anche per le donne che vengono uccise ogni giorno per mano di uomini carnefici. Ma è anche la figura del Sultano acquisire un nuovo spessore: il temibile assassino delle sue spose viene visto nella sua vulnerabilità e nel suo tormento interiore. E, forse, per la prima volta, possiamo vedere due prospettive, due umanità diverse, il maschile e il femminile, la vittima e il carnefice, e ritrovare, forse, qualcosa di noi stessi.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Consigliata Prenotazione

Feriali ore 21:00, festivi ore 17:30

Intero euro 13, ridotto euro 10

prevista tessera associativa

Contatti:

06-5814004 / 328-3546847

info@teatrotrastevere.it