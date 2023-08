Vastogirardi vince e convince in allenamento congiunto contro Agnonese

Cronaca della partita

Al ‘Di Tella’ di Vastogirardi (IS) i padroni di casa affrontano l’Olympia Agnonese in un allenamento congiunto.

Rosa ancora da definire, tant’è che ci sono molti giocatori in prova nella fila gialloblù. Già pericoloso il Vastogirardi ad inizio match con la sventagliata di Ceccuzzi per Antogiovanni che però viene recuperato da un avversario.

Subito dopo pericoloso lo stesso Antogiovanni con un tiro dal limite, palla che lampisce il palo. Al 3′ minuto di gioco rete del Vastogirardi da calcio d’angolo, Caon rapinatore d’area su assist di Antogiovanni. Occasione sprecata dal Vastogirardi, Caon sbaglia un croos facile facile.

Raddoppio gialloblù al 6′ con Ceccuzzi che si inserisce perfettamente sul croos di Pavone. Clamoroso errore d’impostazione degli ospiti che regalano e mandano in contropiede Caon, palla in calcio d’angolo.

Al 12′ arriva la doppietta di Caon, scaltro nel capire la direzione del pallone che anticipa l’avversario di testa e la spedisce in rete. Subito dopo al 13′ arriva il poker gialloblù con Fontana, grazie ad un bel gesto tecnico.

Antogiovanni al 14′ firma il 5- 0 su assist di Fontana, cui ha recuparato un pallone a metà campo. Grande magia di Salatino che su sviluppi da calcio d’angolo insacca la rete, grazie ad un tiro chirurgico sotto l’angolino.

Dominio gialloblù, al 21′ Antogiovanni segna la sua personale doppietta con uno scavetto che sorprende il portiere amaranto. Prima azione e primo tiro verso la porta per l’Olympia Agnonese, Barduani di testa la spara alta.

Il direttore di gara al 28′ concede il cooling break per il gran caldo che sta facendo in terra molisana.

Al 35′ è 8 – 0 al ‘Di Tella’, una grande progressione di Iacullo consente a Caon di realizzare la sua personale tripletta. Camara inarrestabile, dribbling che sorprende l’intera difesa amaranto ma il pallone sfila a fondo campo. Si va a riposo sul risultato di 8 – 0.

Nel secondo tempo girandola di cambi per entrambe le compagini, il Vastogirardi non cambia solamente Antogiovanni, Tocca e Salatino. Al 4′ minuto della ripresa occasionissima amaranto, Basilio per Barduani ma la palla va alta sopra la traversa.

Ferrara ci prova due volte ma la palla non vuole entrare, prima con una parata del portiere l’altra occasione sopra la traversa. Ci riprova Ferrara al minuto 8′ della ripresa ma nuovamente viene bloccato dall’estremo difensore ospite.

Match in fase di stallo, tante azioni ma al 20′ del secondo tempo nulla di eclatante da segnalare. Al 23′ Antinucci sblocca il secondo tempo, dopo un gran recupero di palla in area di rigore. L’ex Foggia Iacovetta, al 32′ del secondo tempo sigla la rete del 10 – 0. Coordinazione e piede educato di Ferrara al 36′ dalla trequarti sorprende il portiere e sigla l’undicesima rete.

A cinque minuti dal triplice fischio Acunzo sfiora la rete, a smorzare l’esultanza del centrocampista è il palo.

Finisce 11 – 0 l’allenamento congiunto, buoni spunti dopo i 90 minuti per Mister Bifini che a breve farà le sue scelte definitive in vista dell’inizio della Coppa Italia Serie S.