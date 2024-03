‘Uomini stregati dalla Luna’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 2 al 7 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Il palcoscenico del Teatro de’ Servi di Roma accoglie, dal 2 al 7 aprile, la brillante commedia ‘Uomini stregati dalla Luna’, scritta da Nicola Pistoia e Pino Ammendola, regia di Nicola Pistoia, con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti, Stefano Tomassini e Flora Contrafatto.

La notte di Capodanno in un’osteria. Pino e Ciccio sono i titolari che si sono gravati dei debiti e di un insopportabile cameriere.

Nella notte più lunga dell’anno tutti i clienti annullano le prenotazioni e l’unico ad arrivare è Nicola, alle prese con la rottura di un fidanzamento decennale.

Nicola coinvolge tutti nella propria crisi amorosa e il cenone si trasforma in una comica seduta di terapia di gruppo. Una notte così magica che nel locale capita Francesca. E come in una favola, i protagonisti rimangono ‘stregati dalla luna’.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

06-6795130

info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a sabato ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti: 25 euro