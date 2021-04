Un uomo e la sua luce interiore: intervista a Gaetano Vivo

Mentre l’Italia si risveglia dal torpore dei giorni dedicati alle festività pasquali fra zone rosse e arancioni, i nostri microfoni giungono a Napoli, nel cuore della città, accolti da un prestigioso insegnante di Reiki conosciuto e apprezzato davvero in tutto il mondo; un mondo che ha realmente girato in lungo e in largo: Gaetano Vivo.

Un uomo particolarmente gentile e garbato, alla cui presenza si percepisce una sensazione di benessere spirituale ed emotivo; una tranquillità, quella che traspare dal suo volto, che giunge oltre i paletti della materia e inonda l’anima di vera Luce.

Il conversare con lui mi porta inevitabilmente a viaggiare con la mente nello spazio e nel tempo, toccando tematiche non avvezze certamente alle masse, ma che negli ultimi anni stanno raggiungendo sempre più persone di ogni estrazione culturale.

Gaetano, nel ringraziarla per averci accolto questo pomeriggio, nell’improntare questa piacevole chiacchierata tra amici, le chiedo come nasce la sua popolarità? Ma soprattutto, chi è Gaetano Vivo oggi?

Gaetano Vivo è certamente una persona molto normale ed è un ragazzo che nasce in una provincia napoletana da una famiglia in vista, ma che, da bambino, ha avuto una serie di problematiche, essendo introverso e purtroppo bullizzato, così come ho scritto nel mio ultimo libro, di cui le racconterò a breve.

Sono il primo di tre figli e ho vissuto in una comunità in cui non c’era la stessa mentalità aperta che i miei genitori mi avevano comunque trasmesso.

Nipote e figlio di farmacisti conosciuti, terminato il liceo, mio padre voleva che continuassi gli studi che avevano seguito lui e mio nonno, ma io mi sentivo un pesce fuor d’acqua e, con determinazione, mi sono ribellato a questo destino a cui sentivo di non appartenere.

Pensi che nel 1980, all’età di quindici anni i mei genitori mi avevano mandato in una vacanza studio in Inghilterra e quando ho messo piede lì per la prima volta, ho deciso che quella sarebbe stata la terra in cui mi sarei trasferito e in cui avrei vissuto e così ho fatto sino all’anno scorso.

Dopo essermi laureato in lingue a ‘L’Orientale’ di Napoli nel 1989, mi sono spostato a Londra, dove tutt’ora ho la mia casa, le mie cose, il mio vissuto.

La capitale del Regno Unito è stata per me un’apertura di mentalità estrema e, già negli anni Ottanta, la gente mostrava una grande fecondità intellettuale per la diversità, la tutela degli animali, l’emancipazione a 360 gradi. Ho avuto, da sempre, un’attenzione particolare per i Tudor e quando sono stato per la prima volta a Hampton Court, fuori Londra, nel castello che fu una delle residenze più importanti del re Enrico VIII, mi sono sentito a casa.

Preciso questo particolare perché in una delle ipnosi regressive a cui mi sono sottoposto, sembra proprio che nel mio ciclo di incarnazioni, molte volte sia stato inglese e addirittura il tutore di quella che, nel Cinquecento, sarà una delle donne più potenti al mondo: la regina di Inghilterra Elisabetta I.

Ho avuto un’educazione rigida da parte di mio padre e della mia insegnante delle scuole elementari e, per questo, mi ritrovavo ad essere un bambino molto solo, introverso e solitario; così mi rinchiudevo nel mio mondo surreale e, di notte, come tante volte ho dichiarato e affermato nei miei corsi formativi, nei miei scritti o sui social, venivo visitato da entità angeliche che mi facevano vedere luoghi e cose, per mezzo dei cosiddetti viaggi in astrale, giusto per utilizzare una terminologia adeguata e congrua, per i conoscitori della tematica, che io ho realmente riscoperto e conosciuto da adulto.

Avvertivo la loro protezione e percepivo il sostegno spirituale che mi veniva donato dal Cielo. In quei viaggi ho visto dapprima Londra, poi l’India, le Canarie, la Svizzera, gli Stati Uniti: tutti luoghi in cui sono fisicamente stato anni dopo e in cui ho insegnato Reiki.

Inizialmente lavoravo come interprete – traduttore in una banca italiana a Londra e mi venne offerta la possibilità di andare a vivere a Parigi, per un anno, dove traducevo manuali informatici per una compagnia di computer: un vero deserto!

Tornato dalla Francia, decisi di stabilirmi a Londra definitivamente e comprai casa. In quel periodo, parlo degli anni Novanta, aprii un negozio di metafisica dove vendevo libri, carte di tarocchi, cristalli e poi, al di sotto di questa attività commerciale, avevo anche un centro dove venivano espletate dimostrazioni pubbliche di medianità. Quello che adesso si vede molto diffusamente in giro, e mi riferisco alla tematica della medianità sui social e in TV, io lo facevo già trent’anni fa e con nomi di prestigio.