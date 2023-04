UGL Metalmeccanici Potenza: Giuseppe Palumbo riconfermato Segretario

Spera: ‘L’elezione è un riconoscimento del lavoro fatto dall’UGL Metalmeccanici di Potenza’

Riceviamo e pubblichiamo.

Giuseppe Palumbo è stato rieletto Segretario Provinciale dell’UGL Metalmeccanici di Potenza.

Tutto è avvenuto per acclamazione e all’unanimità presso la Sala ‘B’ del Consiglio Regionale della Basilicata, luogo dove si è svolto il V Congresso dei metalmeccanici.

‘Industria, un profondo cambiamento per realizzare la transizione verde, ecologica e inclusiva del Paese favorendo l’economia circolare, con fonti alternative di energia in un nuovo modello di sviluppo’ è stato il tema d’apertura dei lavori e relativa discussione che ha permesso a Palumbo di essere suffragato al 100% di consensi dei delegati al congresso confermando rieleggendolo a nuovo Segretario della federazione che guiderà per i futuri quattro anni.

Ha presieduto i lavori, il Segretario Nazionale dell’UGL Metalmeccanici, Antonio Spera.

Si sono susseguiti gli interventi di Giuseppe Palumbo, il Segretario Provinciale dell’Unione Territoriale del Lavoro di Matera Pino Giordano, i dirigenti provinciali e regionali federali e la Segretaria Regionale UGL Basilicata, Florence Costanzo.

Ha dichiarato Spera: