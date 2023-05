Turismo Napoli, dal 1° luglio 2023 aumenta tassa soggiorno

50% destinato a migliorare servizi pubblici

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, la delibera di rideterminazione, a decorrere dal 01/07/2023, delle tariffe dell’imposta di soggiorno presso le strutture ricettive della città.

La tariffe attualmente in vigore risalgono al 2019 e, dal confronto con quelle applicate nelle altre città capoluogo risulta un carico impositivo medio più basso.

Inoltre, se l’incremento dei flussi turistici da un lato produce reddito, dall’altro aumenta il fabbisogno dei servizi di accoglienza, di decoro ed il miglioramento dei servizi pubblici.

Dal 1° luglio saranno quindi applicate le nuove tariffe che prevedono l’aumento di 0,50 centesimi per tutte le strutture ricettive cittadine, tranne per gli alberghi di 5 stelle lusso, le cui tariffe sono già uguali a quelle in vigore nelle altre città.

Contestualmente, la Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’Assessore al Turismo ed alle Attività Produttive Teresa Armato, l’atto di indirizzo finalizzato all’utilizzo del gettito derivante dalla tassa di soggiorno.

