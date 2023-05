Cavalcavia Corso Francia a Roma; Segnalini: ‘Nessun pericolo di crollo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Non c’è nessun pericolo di crollo sul Cavalcavia del Foro Italico, dalle verifiche del nostro Servizio di Sorveglianza, che interviene in modo puntuale e approfondito, emerge molto chiaramente che non esiste alcun pregiudizio statico.

Così l’Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, in merito al cavalcavia che affaccia su Corso Francia, dove lo scorso sabato, a seguito della segnalazione di un cittadino, è stato effettuato un sopralluogo della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento CSIMU del Campidoglio.

Prosegue Segnalini:

Il danno sul cavalcavia riguarda la sola copertura in calcestruzzo della struttura portante, che dalle analisi effettuate risulta integra.

Nello stesso verbale dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti immediatamente insieme al Presidente del Municipio XV Daniele Torquati, è evidenziato che non sono stati rilevati particolari dissesti, tanto è vero che il ponte è rimasto sempre transitabile.

La prescrizione di chiudere in via cautelativa ai veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate è dovuta alle eventuali vibrazioni e al conseguente rischio di ulteriore caduta di calcinacci.

E, infatti, il nostro Dipartimento Csimu ha proceduto immediatamente a mettere in sicurezza l’area sottostante e ad attivare il Servizio di Sorveglianza per un’indagine approfondita.

Questa operazione per la delicatezza del lavoro da svolgere e per gli esami strumentali necessari, richiede tempo e comunque in due giorni dal verificarsi del danno, è stata predisposta la relazione che sottolinea come la lesione, che riguarda la sola copertura in cemento, è localizzata nella porzione terminale dell’elemento di raccordo, al di fuori della zona carrabile del cavalcavia.

Di conseguenza, la zona ammalorata non è direttamente interessata dalle azioni del traffico veicolare. Per tutti questi motivi si può concludere che il difetto in questione non costituisce pregiudizio statico.

Al di là di inutili allarmismi, vorrei tranquillizzare i cittadini, facendo presente che tutti i nostri oltre 500 ponti sono soggetti, come le strade, a una sorveglianza costante.

Anche il Cavalcavia del Foro Italico riceve quindi la stessa massima attenzione.

Già da domani verrà svolto un ulteriore sopralluogo della struttura, per proseguire con le opportune riparazioni che riguarderanno la messa in sicurezza delle parti in calcestruzzo, le uniche che hanno necessità di essere riparate.