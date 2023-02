Turi: Ridurre digital divide imprenditoriale per rilanciare economia

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo ha affermato Eraldo Turi, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, nel corso della presentazione del forum ‘Technology Trends e nuovi modelli di trasferimento dell’Innovazione nell’Ecosistema delle PMI‘, promosso dall’ODCEC Napoli, che si terrà giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 15:00 presso la sede dell’Ordine partenopeo.

Ha sottolineato Giorgio Ventre Direttore Scientifico Apple Developer Academy:

Bisogna fare sistema con un obiettivo in comune: migliorare le potenzialità dell’economia digitale, attirare capitali ed investimenti, e porre le condizioni per uno sviluppo duraturo e prolungato.

Per i Consiglieri dell’ODCEC di Napoli con delega alle Attività Produttive, Ricerca e Innovazione Gianluca Battaglia e Maria Cristina Gagliardi:

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli è in prima fila per intercettare tutte le reali potenzialità di sviluppo del territorio e l’evento del 16 febbraio ne è una chiara dimostrazione.

Il Presidente della Commissione Attività Produttive, Ricerca e Innovazione Fabrizio Monticelli, sottolinea come:

una grande città come Napoli che ha nell’innovazione la sua vocazione naturale non possa che profondere tutti i propri sforzi per trarre dalla innovazione la spinta verso un rilancio più generale dell’economia cittadina.

Per Edoardo Imperiale, Amministratore delegato Campania DIH:

Il lavoro comune con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli ha l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione, l’innovazione e lo sviluppo di nuove competenze per il trasferimento dell’innovazione nell’ecosistema delle PMI.

L’ISTAT racconta che il Sud, rispetto al resto del Paese, è indietro ma il tessuto produttivo è dinamico e qui abbiamo i maggiori margini di crescita.

Serve allora accelerare. Siamo in campo per fornire ai professionisti interessati strumenti e know how idonei a incrementare la conoscenza delle opportunità derivanti dal processo di digitalizzazione e transizione tecnologica.