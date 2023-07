Treno + bus, via al servizio intermodale ‘Montepulciano centro’

Baccelli: ‘Direzione giusta’

Una stazione virtuale nel centro storico di Montepulciano (SI), raggiungibile grazie all’integrazione treno + bus. Parte il 1° agosto il nuovo servizio intermodale di Trenitalia ‘Montepulciano centro’ che rientra fra le novità regionali della Summer Experience 2023.

Selezionando come destinazione finale o di partenza «Montepulciano Centro», in un solo click si acquisterà il biglietto del treno per la stazione di Montepulciano, sulla linea Siena – Chiusi, o Chiusi – Chianciano Terme, sulla linea convenzionale Firenze – Roma, e quello dell’autobus, in coincidenza che da queste due stazioni arriverà fino al centro di Montepulciano

L’iniziativa è stata presentata stamani, 26 luglio, nella sede del Comune di Montepulciano dal Sindaco Michele Angiolini insieme all’Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, con Tommaso Rosa, responsabile Marketing e Brand Autolinee Toscane, Maria Giaconia, Direttore business regionale e sviluppo dell’Intermodalità di Trenitalia, e Marco Trotta, Direttore Trenitalia DR Toscana.

Ha detto l’Assessore Baccelli:

Siamo orgogliosi di questa iniziativa, che integra l’impegno di Regione Toscana in direzione di un trasporto pubblico sempre più vantaggioso, efficiente e integrato. Oggi inauguriamo una stazione virtuale nel centro di Montepulciano: con un solo clic sarà possibile acquistare un unico biglietto valido per usufruire sia del treno che dell’autobus. Un servizio pensato per favorire l’intermodalità, che è il futuro del servizio a beneficio diretto di studenti, pendolari e turisti del territorio e della sinergia tra Trenitalia e Autolinee Toscane. Un modello virtuoso che confidiamo di applicare anche in altri luoghi.

Da oggi, 26 luglio, sui sistemi di vendita Trenitalia, biglietterie, sito web, app e self service, è possibile acquistare i biglietti con la nuova destinazione «Montepulciano Centro».

In un’unica soluzione i viaggiatori potranno acquistare il biglietto del treno e dell’autobus per raggiungere o partire dalla città medioevale verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia.

Si tratta di una novità nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Montepulciano e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi.

Ha spiegato il Sindaco Angiolini:

Da oggi raggiungere Montepulciano, perla del Cinquecento e città del Vino Nobile, sarà ancora più semplice. La nostra è una città d’arte ricca di storia, cultura e di tesori enogastronomici che ogni anno viene scelta da migliaia di visitatori da tutto il mondo: oltre 126 mila arrivi nel 2022, per 320mila presenze complessive, con dati costantemente in crescita nei primi mesi 2023. Consentire ai nostri ospiti e anche ai pendolari di poterci raggiungere con i mezzi pubblici in modo più semplice e immediato, con un solo click, combinando in un solo biglietto treno e bus con coincidenze programmate, è un grande risultato, degno di un paese avanzato che investe nella mobilità sostenibile e incentiva il trasporto intermodale. Ringraziamo la Regione Toscana, Trenitalia e Autolinee Toscane per aver concretizzato questo progetto che rappresenta un’ulteriore azione volta a sostenere un turismo sempre più sostenibile per il nostro territorio.

Ha aggiunto Maria Giaconia:

Da oggi, nei sistemi di prenotazione Trenitalia compare la stazione “Montepulciano Centro”, non si tratta di un errore informatico, ma di una stazione virtuale che consente con un solo click di prendere un biglietto treno più autobus per arrivare nel centro della città, transitando attraverso le stazioni di Montepulciano Stazione o di Chiusi Chianciano Terme. Questo tipo di biglietto integrato si sposa con gli obiettivi di intermodalità e di sostenibilità ambientale, due delle sfide più grandi che stiamo portando avanti a livello aziendale. Inoltre, vogliamo valorizzare anche il grande patrimonio diffuso del nostro Paese in termini di paesaggio, storia e cultura, come è il caso di Montepulciano, e non solo i grandi centri cittadini.

Ha concluso Tommaso Rosa: