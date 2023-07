Regione Toscana, sopralluogo di Giani ‘Terza Torre’ di Novoli

In programma il 27 luglio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un sopralluogo del Presidente Giani per constatare l’avanzamento delle indagini e lavorazioni propedeutiche allo sviluppo del progetto vincitore del concorso per l’ampliamento del Centro direzionale della Regione Toscana e la realizzazione della ‘Terza Torre’ a Novoli.

La visita nel luogo del cantiere si svolgerà domani, giovedì 27 luglio, alle ore 10:00. L’appuntamento per la stampa è in via di Novoli 26 davanti al cancello d’ingresso della sede della Regione Toscana

Insieme al presidente Giani ci saranno il Responsabile unico del procedimento, RUP, Michele Mazzoni della Direzione Opere Pubbliche della regione Toscana e il professore Terpolilli di Ipostudio e associati