Toscana Regione d’Onore 2022: Giani soddisfatto per la scelta del NIAF

La Toscana è la Regione d’Onore 2022. Il prestigioso riconoscimento della National Italian American Foundation, NIAF, è stato annunciato stamani, 24 agosto, dal Presidente della Regione dopo averne avuto notizia ufficiale da Washington.

Ogni anno la fondazione, nata nel 1975 con sede a Washington, oltre diecimila soci ma che rappresenta più di 20 milioni di cittadini italo americani che vivono negli Stati Uniti, sceglie una regione d’Italia da celebrare promuovendone la cultura, gli affari e il turismo negli Stati Uniti durante l’anno.

E la scelta di quest’anno è ricaduta sulla Toscana che sarà premiata nel corso del 47esimo Gala della NIAF che si svolgerà il 29 ottobre a Washington D.C..

Particolarmente soddisfatto e orgoglioso il Presidente:

È la regione italiana dell’anno. Mi fa piacere che la Toscana per le sue caratteristiche si configuri come una regione ben apprezzata nel mondo per la storia, le sue bellezze naturali e la capacità recettiva.

Il ritorno degli americani è una delle note caratterizzanti in positivo della nostra stagione turistica e questo riconoscimento ne conferma l’apprezzamento.