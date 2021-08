Toscana, presentata pdl pericoli a esposizione radiazioni ionizzanti

Atto proposto da Giani e Bezzini

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Giunta dice sì alla presentazione della proposta di legge regionale contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, andando così ad abrogare la vecchia legge regionale 32 del 2003 e recependo la nuova legge nazionale, il decreto legislativo 101 del 2020, che a sua volta recepisce la nuova normativa europea.

L’atto è stato proposto dal Presidente Eugenio Giani e dall’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

La nuova legge disciplina, tra l’altro, i procedimenti amministrativi per il rilascio dei nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca, macchine radiogene impiegate in radiodiagnostica e radioterapia, e per l’allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali.

Inoltre, stabilisce la composizione e le funzioni della Commissione regionale per il rilascio dei pareri, le disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, la formazione obbligatoria per gli operatori del settore.