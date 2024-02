Toscana, aumentano risorse per bando su acquisto animali riproduttori

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Salgono le risorse e sostegno agli allevatori per migliorare il patrimonio zootecnico toscano.

Arrivano altri 95mila euro a favore del bando per il sostegno alle imprese agricole che investono nell’acquisto di animali riproduttori iscritti ai ‘Libri genealogici’, LL.GG., di specie e razze di interesse zootecnico.

Tantissime sono state, infatti, le richieste presentate nell’annualità 2023, che sono andate ben oltre la disponibilità attuale di 322mila euro.

La Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi ha detto:

Abbiamo aumentato le risorse, per quanto nelle possibilità, a favore dei nostri allevatori, consapevoli che gli interventi di questo settore sono utili per il miglioramento del potenziale genetico dei nostri allevamenti, un’azione che rappresenta comunque un investimento per il futuro e per le sfide che esso ci pone, sia in termini di sostenibilità che di resilienza ai cambiamenti climatici.