Torna ME Fashion Award, Messina accende riflettori sulla moda italiana

L’11 e 12 aprile la II edizione dell’evento al Palacultura

Riceviamo e pubblichiamo.

C’è grande attesa per il ritorno del ME Fashion Award, il premio di respiro nazionale conferito ai big della moda italiana, talentuosi designer, personaggi dell’innovazione e della cultura della moda che si svolgerà giovedì 11 e venerdì 12 aprile al Palacultura di Messina.

Il gala di venerdì 12 aprile alle 19:30 sarà condotto da Jo Squillo cantante e inviata nei più importanti fashion show italiani ed internazionali. Nei pomeriggi dell’11 e del 12 si svolgeranno dei focus su importanti temi della moda.

I contenuti della seconda edizione del ME Fashion Award sono stati presentati a Palazzo Zanca sede del Comune di Messina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Sindaco di Messina Federico Basile, l’Assessore comunale allo Spettacolo ed ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e Patrizia Casale, ideatrice del ME Fashion Award ed owner di E-Motion, la società che da oltre vent’anni promuove e realizza eventi fashion nella città dello Stretto ed in Sicilia.

L’evento, realizzato in coorganizzazione con il Comune di Messina, ha ricevuto il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana.

A Messina enti patrocinatori sono la Camera di Commercio, Confartigianato e Sicindustria. Startupitalia promuove, invece, i focus dedicati all’innovazione.

Di grande rilievo il parterre dei premiati, fra i quali Marco De Vincenzo, Creative Director di Etro e Leather Goods Head Designer di Fendi, messinese di nascita e Sara Sozzani Maino, direttrice creativa della Fondazione Sozzani e da settembre 2018 International Brand Ambassador di Camera Nazionale della Moda Italiana a sostegno della nuova generazione di designer.

In scena per ricevere l’ambito riconoscimento anche Balestra con la direttrice creativa Sofia Bertolli Balestra che presenterà l’attuale percorso moda del brand e renderà omaggio al ‘Blu’ dell’indimenticato Renato Balestra; la giornalista, scrittrice e critico di moda Mariella Milani, il designer Christian Boaro cresciuto nelle grandi maison come Versace, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferrè e poi fondatore del suo marchio CHB, che si sta imponendo nella moda italiana ed all’estero, Diego Dolcini, designer di calzature noto come il Mago dei Tacchi alti, per anni Direttore creativo per gli accessori di Bulgari, Trussardi, Emilio Pucci, lo scrittore Luca Pollini autore del libro dedicato ad Elio Fiorucci, l’uomo che liberò la moda.

Ed ancora, Beppe Angiolini, Presidente onorario di CBI la Camera Buyer Italia, il designer messinese Giovanni Cannistrà da tanti anni nel mondo dell’alta moda, Antonina Irrera messinese Head del brand ecosostenibile made in Italy ‘FiftyMade’ pronta per un importante lancio del marchio a Dubai, l’innovazione gentile di Miomojo che produce accessori cruelty-free di lusso realizzati con i materiali più all’avanguardia presenti al mondo come il rivoluzionario tessuto spalmato prodotto dalla startup siciliana Ohoskin, creato dai sottoprodotti di arance.

Presente, inoltre, il gemmologo e designer messinese Armando Arcovito che giovedì prossimo 11 aprile alle 16:30 presenterà la riproduzione della copia artistica della Corona Borbone realizzata per l’incoronazione di Re Carlo III, un gioiello concesso dall’Archivio di Stato di Napoli e per la prima volta a Messina. L’opera resterà in visione al pubblico nella due giorni di moda e spettacolo al Palacultura di Messina.

Ospite del Gala di venerdì 12 aprile Michelle Masullo, la professoressa del game show l’Eredità di Rai Uno ed il performer messinese Alessandro Morabito prossimo protagonista de ‘I Promessi Sposi’ di Michele Guardì.

Presenza significativa dell’evento sarà quella del Liceo Artistico di Messina E. Basile, dell’IIS Tecnico Commerciale A. M. Jaci di Messina e dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria che nei pomeriggi dell’11 e del 12 aprile avranno l’opportunità di partecipare ai workshop ed ai talk con alcune delle personalità ospiti del Me Fashion Award.

Giovedì 11 alle 17:00 Chiara Trombetta, Direttrice nazionale media ed eventi di Startup Italia, presenterà il workshop ‘Startup e moda: quale futuro’, un viaggio attraverso l’Italia per approfondire lo stretto legame tra moda e innovazione.

Saranno presenti anche Claudia Pievani, Founder e CEO di Miomojo, e Filippo Miracula, founder e manager della San Lorenzo Group, la faison siciliana dove vengono realizzate le collezioni moda di note firme italiane e internazionali ed il Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina insieme alla segretaria generale Paola Sabella, il Segretario di Confartigianato Messina Francesco Giancola e i rappresentanti di Sicindustria Messina.

Venerdì 12 alle 17:00 aprile spazio ai temi della moda ed all’incontro che Sara Sozzani Maino terrà con gli studenti del Liceo Artistico di Messina ‘Ernesto Basile’, dell’IIS A. M. Jaci e dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, moderato dal giornalista Federico Poletti.

Non mancheranno infine spazi per gli ospiti dedicati alla scoperta di Messina e del suo patrimonio culturale.

ME Fashion Award è un ricco contenitore di idee e luogo ideale d’incontro fra più generazioni, un evento per capire dove va la moda oggi e… domani.