Fai il tuo teatro! – Bando 2024

Chiamata alla formazione per associazioni, collettivi e compagnie teatrali a cura di Urbino Teatro Urbano. Candidature entro il 29 aprile 2024

È online il bando ‘Fai il tuo teatro!’, la chiamata alla formazione per associazioni, collettivi e compagnie teatrali di tutta Italia a cura di Urbino Teatro Urbano.

Il progetto prevede un percorso formativo con un’ampia offerta didattica, docenti qualificati e tre percorsi pensati per valorizzare ruoli, competenze e interessi dei singoli membri di ogni collettivo partecipante.

Il corso si svolgerà dal 30 giugno al 7 luglio nelle classi dell’Università di Urbino e in spazi diversi del centro storico della città e sarà possibile presentare la candidatura entro le ore 14:00 di lunedì 29 aprile 2024.

‘Fai il tuo teatro!’ è un progetto di formazione organizzato da una nuova generazione di artisti e professionisti della cultura.

Alle precedenti edizioni hanno partecipato più di 100 gruppi provenienti da tutte le regioni d’Italia, e dall’estero, per un totale di oltre 400 allievi.

Ciò evidenzia la viva necessità di numerose realtà culturali e meritevoli progettualità: comprendere meglio, o ripensare, la propria identità e il proprio posizionamento all’interno del settore, sia sul piano produttivo/gestionale che in ambito amministrativo/giuridico, oltre ad avere nuove risorse per progettare il proprio futuro.

Il corso intende dotare i partecipanti degli strumenti teorici e pratici per realizzare il loro progetto. Al contempo, mediante un approccio didattico di tipo laboratoriale, essi verranno supportati nella definizione della propria strategia di crescita anche attraverso il confronto con altri percorsi simili, creando reti e collaborazioni grazie allo scambio di esperienze, prospettive e pratiche.

Il bando si rivolge ad associazioni, collettivi, compagnie teatrali, centri teatrali universitari e ad altri gruppi di operatori culturali giuridicamente definiti o in via di definizione che vogliano avviare o consolidare un percorso artistico di compagnia teatrale, costruire o gestire un teatro, o uno spazio culturale, sul proprio territorio, organizzare un festival o progettare un’attività culturale che coinvolga una comunità locale.

I vincitori del bando potranno frequentare uno fra tre diversi percorsi di alta formazione – organizzazione, comunicazione e allestimento – tenuti da docenti, esperti e professionisti di chiara fama ed entrare in contatto con esperienze affini e significative del panorama culturale nazionale, tracciando connessioni e scambi.

‘Fai il tuo teatro!’ si svolgerà dal 30 giugno al 7 luglio 2024 in orario mattutino e pomeridiano. L’atmosfera del festival Urbino Teatro Urbano, della Città e dell’Università di Urbino contribuiranno a favorire un’esperienza di approfondimento creativa e dinamica, promuovendo l’incontro e il confronto con artisti, professionisti, studenti e pubblico del festival.

Maggiori informazioni sul bando: https://www.urbinoteatrourbano.it/fitt2024/.

Percorsi, classi e docenti

L’offerta didattica prevede 3 percorsi formativi. Al momento della candidatura verrà chiesto di specificare – sulla Scheda d’iscrizione – quante persone del collettivo intendono frequentare ogni percorso.

Ogni singolo partecipante potrà frequentare un solo percorso a scelta tra:

1 – Organizzazione

2 – Comunicazione

3 – Allestimento

Percorso Organizzazione – 40 ore

Il sistema italiano (introduzione), Project Management, amministrazione, gestione, Fundraising > Mimma Gallina, Giorgio Andriani, Antonino Pirillo

Percorso Comunicazione – 40 ore

Comunicazione strategica > Vittoria Podrini

Grafica e Social > Danilo Mancini

Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa > Marina Saraceno

Percorso Allestimento – 30 ore

Illuminotecnica, allestimento e gestione del palco > Francesco Mentonelli

Saranno inoltre previsti momenti di confronto e approfondimento che coinvolgeranno tutti i partecipanti.

Modalità di partecipazione

I gruppi che desiderano candidarsi dovranno presentare il loro progetto attraverso un dossier, singolo file in formato PDF, che contenga:

• la descrizione del progetto, max 10.000 battute;

• una lettera motivazionale in cui si illustra come la partecipazione a Fai il tuo teatro! potrebbe arricchire la propria progettualità, max 10.000 battute;

• una biografia del gruppo e una biografia sintetica di ogni partecipante.

N.B. Eventuali collegamenti a video, siti internet o ad altre risorse esterne dovranno essere riportati sul PDF attraverso link cliccabili.

Materiali da allegare alla mail di candidatura:

1. la Scheda di iscrizione debitamente compilata;

2. il Dossier di presentazione del progetto.

La mail di candidatura dovrà essere inviata da un referente scelto all’interno del collettivo o dal suo legale rappresentante nel caso in cui abbia già una natura giuridica definita.

Condizioni di partecipazione

Per fare fronte alle spese organizzative e di segreteria, ai singoli candidati dei gruppi selezionati sarà richiesta una quota di partecipazione di 120€ da versare su C/C che verrà comunicato in caso di selezione.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti. Il festival si impegna ad attivare convenzioni agevolate con alcune strutture ricettive della città di Urbino.

Scadenza di presentazione della candidatura

La candidatura dovrà pervenire nelle forme indicate nel presente bando entro le ore 14:00 di lunedì 29 aprile 2024. Ogni candidatura ricevuta oltre questo termine non verrà presa in considerazione.

La candidatura al bando, corredata del materiale richiesto, dovrà essere inviata alla mail formazione@urbinoteatrourbano.it, specificando nell’oggetto ‘CANDIDATURA FAI IL TUO TEATRO 2024’ nell’oggetto.

Selezione dei progetti

La selezione avverrà sulla base del materiale inviato e sarà curata dal tavolo di lavoro dedicato Centro Teatrale Universitario che, oltre a confrontarsi con i docenti, potrà avvalersi della consulenza di altri esperti e collaboratori.

Entro il 13 maggio 2024 sarà comunicato l’esito ai gruppi partecipanti.

CTU Cesare Questa > Urbino Teatro Urbano

Il festival Urbino Teatro Urbano è nato come sintesi di riflessioni e pratiche cresciute nel percorso di ricerca del CTU Cesare Questa, il Centro Teatrale dell’Università di Urbino.

Fin dalla sua prima edizione UTU sta indagando il rapporto tra la città e la sua rappresentazione, analizzando lo spazio come categoria e modalità del fare esperienza e non semplicemente come sfondo alle attività umane.

La città di Urbino dà forma ad uno spazio urbano e a fenomeni sociali unici, non replicabili, un dialogo perpetuo tra il suo centro storico, patrimonio UNESCO, il suo centro dinamico costituito dall’Università e il suo centro atomico rappresentato dalla comunità degli studenti, alla costante ricerca di nuove pratiche di convivenza.

UTU vuole dare forma a queste tensioni, verso soluzioni condivise per la riappropriazione degli spazi urbani e per la loro re-immissione nel ciclo di vita della città. Una pratica, questa, che si declina costantemente durante l’anno nelle attività del CTU rivolte alla comunità di studenti e cittadini, e in misura crescente al territorio, e che conquista la sua massima definizione nel festival Urbino Teatro Urbano e nel festival #Piazze, festival diffuso su tutta la Provincia, strumenti dinamici per la costruzione e condivisione di pratiche, linguaggi, visioni ed esperienze.

Urbino Teatro Urbano, giunto nel 2023 alla sua sesta edizione, è un festival che ha scelto di mettere la formazione al centro della propria identità poetica.

Gli studenti dell’Università di Urbino partecipano direttamente ad ogni aspetto dell’organizzazione, curandone ogni dettaglio; è un contributo generoso e vitale che caratterizza da sempre il festival.

Dal 2020 è maturata l’esigenza naturale di arricchire la proposta artistica del festival con un percorso di formazione intensivo – il primo in Italia – destinato ad operatori culturali e artisti: ‘Fai il tuo teatro!’

Info e contatti

Festival Urbino Teatro Urbano

info@urbinoteatrourbano.it

urbinoteatrourbano.it

Centro Teatrale Universitario Cesare Questa

via Valerio, 9

61029 Urbino

tel. 0722-305656

centroteatrale.uniurb.it