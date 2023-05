The State of the Union, Giani: ‘Toscana con Europa relazione speciale’

Previste diverse iniziative in continuità con il Festival d’Europa

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Torna a Firenze The State of the Union, organizzato dall’Istituto universitario europeo, Regione Toscana, Città metropolitana Comune di Firenze, l’agenzia Erasmus+ Indire e l’Università di Firenze col supporto della Fondazione Cr Firenze.

I lavori sono stati aperti stamani, 3 maggio, nella sala di Lorenzo di Palazzo Vecchio dove, fra gli altri, era presente il Presidente della Regione Eugenio Giani che ha sottolineato

il grandissimo interesse e valore del programma con 150 relatori e la speciale relazione che Firenze e la Toscana hanno con l’Europa, ben rappresentata dall’Istituto universitario europeo che dà proprio il senso del rapporto straordinario della città con l’Europa che rappresenta il nostro futuro. Le vicende di quest’anno, la guerra in Ucraina, dimostrano quanto il senso dell’Europa sia forte e dobbiamo approfittarne soprattutto per promuoverlo e diffonderlo fra i giovani. Queste giornate nella loro cadenza dimostrano tutto questo. Fra i tanti relatori, l’evento vedrà la partecipazione di alte rappresentanze dell’Unione europea, di leader politici ed esperti di fama mondiale che discuteranno le sfide e le opportunità per l’Europa. E il fatto che tutto ciò accade a Firenze e in Toscana sottolinea la vocazione internazionale di questa città fin dai tempi di Lorenzo il Magnifico.

Ci sarà Josep Borrell Fontelles, alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Annunciata inoltre la presenza del Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.

Sono previste però diverse iniziative in continuità col Festival d’Europa, dal 4 al 9 maggio.

In occasione della Festa dell’Europa la ‘Toscana delle Donne’, il progetto della regione, organizza una giornata evento dal titolo ‘Intelletto delle donne’, che si svolerà in sala Pegaso dalla mattina per poi spostarsi alle 18:30 al cinema de la Compagnia.

Sarà una giornata all’insegna del confronto con convegni, esperienze nazionali e internazionali, con la presenza di alcune delle donne più impegnate a livello internazionale sui diritti legati alla parità di genere.

Ci saranno incontri, dibattiti e la proiezione speciale del film ‘Tell it like a woman’ della regista, produttrice e fondatrice del movimento “We do it together” Chiara Tilesi

All’interno di The State of the Union è presente anche un evento organizzato con il sostegno di Regione Toscana – Giovanisì dal titolo SOU4YOU: The State of the Union per i giovani cittadini europei che si svolgerà il 5 maggio

Qui di seguito il link per l’evento Intelletto delle donne:

https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/festaeuropa