Terrorismo: Riad inserisce 5 capi Houthi in lista

Ecco chi sono i leader Houthi elencati nella lista del terrorismo saudita

L’Arabia Saudita ha inserito nella lista delle personalità legate al terrorismo cinque capi militari della milizia Houthi, il braccio iraniano nello Yemen, per la loro associazione con attività di sostegno alla milizia.

Mercoledì 31 agosto la Presidenza della Sicurezza dello Stato in una dichiarazione ha affermato che la classificazione si basa sul sistema di lotta ai reati di terrorismo e sul suo finanziamento, in linea con la risoluzione 1373 del 2001 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e sulle successive risoluzioni correlate, che prendono di mira coloro che forniscono sostegno a terroristi o ad atti terroristici.

La classificazione include Mansour Ahmed Al-Saadi (Al-Saadi), Ahmed Ali Al-Hamzi, Muhammad Abdul Karim Al-Ghamari, Zakaria Abdullah Yahya Hajar e Ahmed Muhammad Ali Al-Gohari.

La milizia Houthi ha nominato un leader di spicco nei suoi ranghi, Mansour Ahmed al-Saadi, soprannominato “Sajjad”, come supervisore generale delle forze navali e capo di stato maggiore di queste forze affiliate, specializzato nella diffusione di mine navali e nella preparazione di imbarcazioni con trappole esplosive per la navigazione internazionale e nella formazione di esperti delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e degli Hezbollah libanesi.

Al-Saadi proviene dall’area di Fot Maran nel Governatorato di Saada, principale roccaforte della milizia golpista Houthi, ed è considerata una delle armi più importanti del leader della milizia Abdul-Malik al-Houthi in quanto ha stretti rapporti con gli iraniani

È anche uno dei leader Houthi più importanti vicino al capo della milizia e una delle sue armi militari più rilevanti, che ha inviato sulla costa occidentale.

Secondo fonti locali, Al-Saadi è uno dei leader Houthi che ha ricevuto un’ampia formazione in Iran, dove è stato addestrato dalle Guardie Rivoluzionarie in Iran, e si è occupato il contrabbando di armi iraniane nello Yemen.

Al-Saadi ha fatto parte dell’equipaggio della nave iraniana Jihan, sequestrata al largo delle coste yemenite nel 2012, con a bordo un carico di armi e materiale esplosivo dall’Iran diretto alla milizia Houthi. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ad Al-Saadi, per il suo ruolo nel prendere di mira i civili, i Paesi vicini e le navi in quell’area.

Non sono invece disponibili informazioni sull’altro leader Houthi, Ahmed Ali Ahsan al-Hamzi, tranne che proviene dall’area di Maran nel governatorato di Saada, la principale roccaforte della milizia Houthi. Non aveva un ruolo pubblico prima di essere improvvisamente nominato comandare l’aviazione Houthi.

Al-Hamzi è salito a questa posizione all’inizio del 2019, succedendo all’importante leader ribelle. Nominato dalla milizia come comandante dell’aviazione e primo responsabile del lancio di missili balistici e droni, il Maggiore Generale Ibrahim al-Shami, che è stato ucciso a circostanze misteriose.

Le fonti suggerivano in quel momento che Al-Shami fosse stato liquidato da altri leader Houthi, poiché il leader Houthi gli aveva imposto gli arresti domiciliari e lo aveva licenziato con una decisione segreta.

Il leader degli Houthi, Ahmed al-Hamzi, figlio di Saada, è stato nominato Comandante dell’aviazione, sebbene non abbia alcuna capacità militare, ma ha ricevuto addestramento in Iran e ad esso deve fedeltà.

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni su di lui in quanto si diceva che fosse il Comandante dell’aviazione yemenita e delle forze di difesa aerea alleate con gli Houthi, oltre ad occuparsi del programma dei droni. Sembra, inoltre, che abbia ottenuto armi di fabbricazione iraniana da utilizzare in la guerra civile yemenita e abbia ricevuto addestramento in Iran.

Anche Muhammad Abdul Karim Al-Ghamari è nell’elenco delle sanzioni delle Nazioni Unite. È il capo di Stato maggiore della milizia Houthi ed è ricercato al numero 16 nell’elenco della Coalizione araba dei terroristi Houthi.

Secondo fonti dei media Al-Ghamari è cresciuto a Daen, nel distretto di Wahha, nel governatorato di Hajjah, ed è stato incluso nei capi militari sul campo degli Houthi che hanno sostenuto Abdul-Malik al-Houthi nella seconda e terza guerra interna yemenita, quando era in fuga e nascosto nell’area di Naqaa a Saada.

Al-Ghamari in precedenza ha lavorato come supervisore Houthi ad Hajjah, come leader sul campo a Hodeidah e ha anche ricoperto la carica di funzionario della sicurezza a Sanaa. La sua è una leadership ideologica. Il terrorista, considerato uno dei leader ideologici del movimento golpista Houthi, ha studiato all’Istituto Hussein Badr Al-Din Al-Houthi nel 2003.

Secondo le informazioni, nel 2012 Al-Ghamari si è recato in Libano, in particolare nella periferia meridionale di Beirut, per ricevere diversi corsi ideologici e militari da parte della milizia di Hezbollah e in Iran ed è direttamente correlato al lancio di missili balistici e droni.