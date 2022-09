Yemen: violazioni Houthi mettono a rischio la tregua

Lo denuncia il Ministro degli Esteri yemenita, Ahmed bin Mubarak, che ha fatto riferimento al massiccio attacco militare lanciato recentemente dalla milizia Houthi nell’area di Dhabab, a ovest della città di Taiz

Il governo yemenita ha informato l’inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, che le continue violazioni del cessate il fuoco da parte della milizia Houthi hanno messo a dura prova la tregua esistente e le iniziative e gli sforzi per espanderla.

Durante il suo incontro con l’inviato delle Nazioni Unite, il Ministro degli Esteri yemenita, Ahmed bin Mubarak, ha chiesto di prendere posizioni ferme in merito alle pratiche della milizia Houthi e ai suoi metodi barbari e provocatori nell’affrontare gli sforzi per fermare la guerra e raggiungere la pace, in riferimento al massiccio attacco militare lanciato dalla formazione filo iraniana nella zona di Al-Dhabab, ad ovest di Taiz, nel tentativo di controllare l’area per tagliare l’unica arteria che collega la città assediata di Taiz al Governatorato di Aden. Si tratta del più violento attacco dall’inizio dell’armistizio.

L’agenzia di stampa ufficiale yemenita ha affermato che il Ministro degli Esteri ha discusso con Grundberg il percorso della tregua delle Nazioni Unite e gli sforzi di pace alla luce delle recenti offensive degli Houthi nell’area di Al-Dhabab a Taiz e delle loro continue violazioni del cessate il fuoco.

