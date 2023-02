Terremoto: donazioni dall’Arabia Saudita per oltre 16 mln euro

Un concreto aiuto alle vittime del sisma in Turchia e Siria

Le donazioni raccolte nella campagna di solidarietà per le persone colpite dal terremoto in Siria e Turchia, hanno superato finora i 62 milioni di riyal, pari a 16 milioni di euro.

L’iniziativa è stata lanciata dalla ONG saudita, King Salman Center for Relief and Humanitarian Action, KSRelief, attraverso la piattaforma “Sahem” per aiutare i terremotati in Siria e Turchia.

Il supervisore del King Salman Relief Center, Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabee, ha spiegato che la partecipazione del centro e delle autorità saudite è per fornire soccorso alle persone colpite dal terremoto e che le donazioni ammontavano a più di 13 milioni di riyal sauditi già prima del lancio della campagna popolare di solidarietà.

Riad ha annunciato l’avvio di un ponte aereo per fornire soccorso alle vittime in Siria e Turchia a seguito del sisma, sottolineando l’attenzione per la salute e gli aiuti alimentari.

Il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, e il Principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, avevano ordinato di fornire sostegno ed assistenza sia alla Turchia che alla Siria dopo il devastante movimento tellurico che si è verificato lunedì 6 febbraio, provocando migliaia di morti e feriti.

Riad ha inviato squadre di soccorso e traffico aereo di soccorso che includono aiuti medici e umanitari con urgenza.