Tempo di Casting per la Mainboard Production

Provini il 22 marzo agli Studios di Cinecittà in Roma

Per il film ‘Rose rosse per Elena’ diretto da Pier Francesco Pingitore e Mirko Alivernini il giorno mercoledì 22 marzo 2023, dalle ore 14:00 alle ore 19:00, presso gli Studios di Cinecittà in Roma, si selezioneranno le seguenti figure:

• un attore 18 – 24 anni con altezza minima 1,80 e di corporatura robusta.

• un’attrice 18 – 24 anni.

Prima di accedere al casting i candidati dovranno precedentemente inviare un self-tape assieme al proprio CV al seguente indirizzo email: mainboard.production@gmail.com

Gli attori e le attrici selezionati saranno convocati in base alle esigenze dei registi.