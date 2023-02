Aperitivo in casa con gli amici: ecco come creare un menu perfetto

Uno dei momenti conviviali più amati dagli italiani è senza dubbio quello dell’aperitivo.

Un buon drink, qualche stuzzichino per far passare la fame e una piacevole compagnia ne sono gli ingredienti principali; l’ambientazione perfetta, invece, può essere rappresentata dai tavolini di un bar, o anche dal salotto della propria casa.

Non è difficile, infatti, munirsi di tutto l’occorrente per realizzare da sé i propri rinfreschi, risparmiando denaro e garantendo ai propri ospiti la massima qualità.

Ecco allora una piccola guida con alcuni consigli pratici, indispensabili per mettere in tavola l’aperitivo perfetto.

Parola d’ordine: creatività!

La buona riuscita dell’aperitivo dipenderà soprattutto dall’allestimento di una tavola riccamente imbandita, che permetta a ciascun ospite di gustare prelibatezze diverse, magari con tanti piccoli assaggi.

Più che la quantità, insomma, conterà la qualità: si potranno preparare, ad esempio, rustici, cannoncini, torte salate e saccottini con pasta sfoglia, sfiziosi e semplici da realizzare.

Non possono poi mancare i taglieri, veri e propri protagonisti nell’ora dell’aperitivo. Per renderli più originali, si possono arricchire con i prodotti della propria regione.

Se invece si vuole optare per delle opzioni più classiche, non possono mancare i salumi insieme a degli ottimi prodotti caseari.

Quest’ultimi possono essere reperiti sia nei negozi di quartiere, sia online presso alcuni supermercati che propongono formaggi in offerta come Bennet, ad esempio, il quale presenta il servizio di consegna a domicilio.

Ciò può essere utile nel caso in cui se ne voglia ordinare una quantità generosa ma si abbiano delle difficoltà nel trasporto.

Per andare sul sicuro, poi, si potrebbero preparare toast e tramezzini: nei supermercati non è difficile trovare vasetti che contengono salse e creme spalmabili già pronte, grazie alle quali il lavoro risulterà certamente agevolato.

Anche in questo caso, le potenziali combinazioni sono davvero illimitate: per realizzare ricette intriganti basterà armarsi di buon gusto e fantasia.

Un’ultima proposta è sicuramente la pizza, magari sorprendendo i vostri amici preparandola in casa. Potrete dare prova di originalità nella scelta dei condimenti, abbinando magari pizze semplici e tradizionali come la margherita ad altre più golose come una quattro formaggi.

E da bere? Ecco qualche idea!

Detto del cibo, resta il fatto che nessun aperitivo può dirsi completo se in tavola non viene portata un’ampia scelta di bevande, sia alcoliche che analcoliche.

Partiamo dalle prime, proponendo alcuni tra i cocktails più noti ed intriganti: lo Spritz (con Aperol o Campari) e l’Americano sono probabilmente i più comuni, mentre l’elegante Bloody Mary si rivela spesso un’alternativa di successo.

Sul versante degli analcolici, invece, impossibile non partire da alcuni classici, come il Chinotto o la Cedrata.

Ma se si desidera presentare ai propri ospiti qualcosa di diverso, consigliamo di puntare sui succhi di frutta biologici, con preferenza per spremute non troppo dolci, che non creino troppo contrasto col salato dei cibi.

Esempi? Pomodoro, pompelmo, carota.