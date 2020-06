Televisite, già 5.000 quelle svolte in Toscana da inizio giugno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dall’inizio di giugno sono già state circa 5.000 le visite di controllo esenti ticket erogate in Toscana in modalità telematica.

Soprattutto visite di controllo diabetologiche, reumatologiche o cardiologiche, per quei pazienti che, già noti e presi in carico da tempo dai vari servizi aziendali, possono fruire, grazie alla tecnologia, di questa via alternativa alla classica visita in presenza.

Il tutto con un computer da casa o con un semplice smartphone o tablet, ma comunque sempre in seguito ad una valutazione dello specialista.

È infatti lo specialista stesso che sulla base di opportuni criteri, una eventuale terapia in corso, la diagnosi nota o un sospetto diagnostico già formulato in una precedente visita, può prescrivere la televisita e dare l’appuntamento telematico al paziente.

La televisita ha inizio dopo che il medico, alla data ed ora stabilita dall’appuntamento, avrà attivato la seduta e “aperto” la stanza dell’ambulatorio virtuale.

Afferma l’Assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi:

È una delle novità che avevamo introdotto in epoca Covid, quando tutto era chiuso e non potevamo muoverci da casa, per garantire la continuità assistenziale dei pazienti cronici. Ma si sta rivelando anche una soluzione importante in queste ultime settimane, in cui ancora il distanziamento e la sanificazione non stanno consentendo alle nostre strutture sanitarie di riprendere l’attività a pieno ritmo.

Nella delibera avevamo previsto anche la costituzione di punti di prossimità per i cittadini più anziani, o comunque per coloro che sono meno avvezzi all’uso della tecnologia, e sono allo studio in questi giorni l’allestimento di postazioni proprio con la collaborazione di ANCI.

Siamo sicuri che le televisite contribuiranno a smaltire le code che si sono accumulate a causa del lockdown; e che diventeranno sempre più uno strumento di consulto anche tra medici di medicina generale e specialisti, e anche in ambito socio – sanitario.