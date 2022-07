Tavani: Regione Lazio orgogliosa sostenere mostra dedicata a Paolo Rossi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Una giornata da celebrare per gli amanti dello sport e non solo, Paolo Rossi quaranta anni fa segnava la tripletta contro il Brasile, che avrebbe portato la Nazionale alla vittoria dei Mondiali del 1982.

Oggi, come Regione Lazio abbiamo deciso di celebrare il Pablito, emblema della maglia Azzurra, e sostenere una mostra a lui dedicata, che ripercorre tutte le tappe più importanti della sua vita, per ricordare uno dei calciatori più popolari a livello planetario, per tutti noi il Capocannoniere, l’eroe del Mundial ’82!