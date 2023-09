Stato dell’UE: Ucraina, Green Deal, Economia, Cina, IA

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

In apertura di dibattito, la Presidente del Parlamento Roberta Metsola ha dichiarato:

Dobbiamo continuare a impegnarci per rendere la nostra Europa un luogo di parità di opportunità, di accesso e di prosperità, in cui tutti possano raggiungere il proprio potenziale.

La Presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato che l’UE ha subito una trasformazione sostanziale da quando ha presentato il suo programma nel 2019, aggiungendo:

Sul Green Deal, ha annunciato un’indagine sulle sovvenzioni cinesi ai veicoli elettrici.

Ha detto:

La Presidente ha poi sottolineato l’importanza di una transizione equa per gli agricoltori, le famiglie e l’industria e che

per mantenere il suo vantaggio competitivo.

Per quanto riguarda l’Intelligenza artificiale, von der Leyen ha affermato che l’IA migliorerà l’assistenza sanitaria, aumenterà la produttività e contribuirà ad affrontare i cambiamenti climatici.

La priorità numero uno della Commissione è

garantire che l’IA si sviluppi in modo umanocentrico, trasparente e responsabile.

Sull’Ucraina, ha annunciato che la Commissione proporrà l’estensione della protezione temporanea dell’UE per gli ucraini:

Nel suo discorso, la Presidente della Commissione ha fatto riferimento anche allo Stato di diritto, all’allargamento, alla migrazione, alle relazioni UE-Africa, all’iniziativa Global Gateway, ai cambiamenti climatici e alla sicurezza alimentare e ha annunciato un Vertice con i partner sociali.

Manfred Weber (PPE, DE), ha evidenziato tre priorità. In primo luogo, la crescita economica e la competitività.

ha detto, aggiungendo che il suo gruppo politico sosterrà le iniziative per ridurre la burocrazia, investire nell’innovazione e coltivare le relazioni commerciali.

In secondo luogo ha citato la migrazione, sottolineando che l’Europa deve decidere chi può entrare nei suoi confini, evidenziando anche che il ‘DNA europeo’ prevede la protezione dei rifugiati.

In terzo luogo, ha affermato il bisogno di lavorare per un’Unione europea della difesa e la necessità di

ottimismo, visione, valori e disponibilità per la prossima tappa per diventare una vera Unione europea.

Iratxe García (S&D, ES) ha affermato che la massima priorità dell’UE dovrebbe essere la reindustrializzazione al fine di raggiungere l’autonomia strategica, promuovendo nel contempo la transizione verde per fermare le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Ha ringraziato la Presidente von der Leyen per il suo chiaro messaggio a sostegno del Green Deal, ma deplorato la mancanza di enfasi sul consolidamento del pilastro sociale dell’Unione.

García ha chiesto l’inclusione della violenza di genere nell’elenco dei reati riconosciuti a livello UE e di utilizzare i beni russi congelati per contribuire a finanziare la ricostruzione dell’Ucraina.

Ha inoltre esortato l’UE a raggiungere un accordo sul Patto sulla migrazione e sottolineato che

il denaro degli europei non può finire nelle tasche dei governi che abusano dei diritti fondamentali delle persone.

Stéphane Séjourné (Renew, FR) ha la necessità di sfruttare al meglio i mesi rimanenti della legislatura. Ha sottolineato i passi positivi compiuti in risposta alla pandemia, all’aggressione della Russia contro l’Ucraina e riguardo il Green Deal.

Ha chiesto l’attenzione dell’UE sulla reindustrializzazione dell’Europa e ha osservato che l’UE ha regolamentato il ‘wild west’ del digitale. Séjourné ha anche sottolineato la necessità di una soluzione duratura alle questioni migratorie e criticato la regola dell’unanimità, ‘veleno’ in seno al Consiglio. Infine, ha esortato l’Europa a prestare attenzione alle richieste disperate dei giudici in Polonia e Ungheria.

Philippe Lamberts (Verdi/ALE, BE) ha criticato ‘coloro che chiedono una pausa’ nella legislazione climatica e ambientale, dicendo:

Non siamo al di sopra della natura (…), che ci piaccia o no, ci sono limiti a ciò che il nostro pianeta può prendere e a ciò che può dare.

Ha detto che la transizione ecologica rappresenta

l’unica più grande opportunità economica per l’Europa.

Lamberts ha anche esortato la Commissione ad affrontare le questioni abitative e a intensificare i suoi sforzi contro le violazioni dello Stato di diritto, “e non solo in Polonia o Ungheria”.

Oggi l’UE è in una forma migliore rispetto a vent’anni fa?

ha chiesto Ryszard Legutko (ECR, PL).

La risposta è no, poiché c’è più che mai instabilità, incertezza e inflazione elevata.

La tratta di persone è fiorente, il Green Deal è una stravaganza costosa, il costo del debito comune dell’UE sarà due volte più grande di quanto previsto e il bilancio dell’UE è in frantumi, ha aggiunto.

La Commissione scivola verso l’oligarchia, intromettendosi nelle politiche nazionali e cercando di rovesciare i governi che non ama, dopo aver reso lo Stato di diritto una caricatura.

Marco Zanni (ID, IT) ha affermato che sul Green Deal l’UE ha

aggiungendo che bisogna affrontare i cambiamenti climatici senza danneggiare

In merito alle indagini annunciate sulle sovvenzioni estere, Zanni ha messo in dubbio la loro utilità:

Sulla migrazione, ha detto:

Finché non ci sarà una linea chiara che chi non ha diritto di stare dentro, deve stare fuori (…) il problema non si risolverà mai.

Diamo più spazio per ciò che vogliono i cittadini.