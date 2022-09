Sospensione pista ciclabile per evento ‘ATP 250 World Tennis in Naples’

L’evento si svolgerà in via Francesco Caracciolo dal 7 al 25 ottobre

Per consentire la realizzazione dell’evento ‘ATP 250 World Tennis in Naples’, che si svolgerà in via Francesco Caracciolo dal 7 al 25 ottobre, si è reso necessario sospendere il percorso di mobilità ciclistica, pista ciclabile, dal 26 settembre al 28 ottobre compreso allestimento e smontaggio in via Caracciolo, da piazza della Repubblica all’intersezione con viale Dohrn.