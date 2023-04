Siccità, Righini: Decreto legge va incontro a richieste delle Regioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’approvazione del decreto legge sull’emergenza siccità va incontro alle richieste avanzate dalle Regioni durante la riunione della Commissione delle politiche agricole tenutasi in occasione del Vinitaly.

Ringraziamo quindi il Governo per l’attenzione dimostrata e per aver immediatamente dato una risposta a una criticità che rischia di mettere in ginocchio tante imprese del settore agroalimentare.

In particolare riteniamo fondamentale lo snellimento delle procedure burocratiche finalizzate alla realizzazione di invasi artificiali e di impianti di desalinizzazione.

La Regione Lazio farà la sua parte per collaborare con il Ministro Lollobrigida e con il prossimo commissario per trovare insieme le giuste soluzioni per scongiurare un aggravamento di situazione già grave.