Siccità Lombardia: riunione straordinaria della Commissione Agricoltura

I vertici di A2A, Edison, ENEL, Italgen e Terna e l’Assessore Massimo Sertori

Al fine di valutare e concordare con i principali soggetti interessati le azioni urgenti da assumere per fare fonte alla grave crisi idrica e all’emergenza siccità, la Commissione Agricoltura del Consiglio regionale si riunirà domani, 21 giugno, alle ore 16:00 in via straordinaria e in seduta congiunta con la Commissione speciale Montagna.

Il Presidente Ruggero Invernizzi ha per l’occasione invitato in audizione i vertici di A2A, Edison, ENEL, Italgen e Terna, che si confronteranno con i commissari regionali; seguirà un incontro operativo con l’Assessore regionale agli Enti locali, Montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori.