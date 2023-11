L’edizione del 2023 di Officina della Scultura ha coinvolto sei atelier

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è conclusa la VI edizione di ‘Officina della Scultura‘, iniziativa promossa da Fondazione Piero Cattaneo e a cura di Marcella Cattaneo, che si è svolta nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2023.

Fondata sulle tracce della ricerca scultorea del Novecento, la manifestazione propone un percorso, che quest’anno si è rinnovato per unire e far riemergere il patrimonio artistico e culturale delle città e dei territori di Bergamo e Brescia, proseguendo nel condurre il visitatore all’interno degli atelier in cui si è fatta la storia della scultura del XX secolo con in più un dialogo con il paesaggio.

Questa edizione è rientrata, infatti, nel programma de La città dei tesori nascosti di Bergamo Brescia Capitale della Cultura.

Afferma Marcella Cattaneo, curatrice di Officina della Scultura e Presidente di Fondazione Piero Cattaneo:

Quest’anno il progetto Officina della Scultura si è rinnovato interpretando le linee guida proposte da BergamoBrescia Capitale Italiana della Cultura, sono stati aperti al pubblico nuovi studi e, al contempo, è stato suggerito un itinerario in grado di legare idealmente questi territori. Un’edizione che ha avuto un seguito molto importante nei numerosi appuntamenti, consolidando così l’obiettivo di realizzare un percorso in modo stabile, sulle tracce della scultura e dei suoi luoghi, gli atelier, all’interno del territorio lombardo. L’apertura esclusiva per Officina della Scultura del Parco delle Sculture di Ca’ del Bosco è stata un’occasione inedita per avvicinarsi a una delle cantine più note e la Raccolta dei Campiani, esempio di collezionismo tra i più importanti nel nord Italia, ha aperto ai visitatori il parco d’arte ambientale. La collaborazione con la Galleria dell’Incisione, ha portato Lessico famigliare, un confronto sulle ricerche plastiche a Brescia nella seconda metà del XX secolo. Infine, gli atelier di scultura, il vero patrimonio nascosto perno della conoscenza, delle ricerche e dei linguaggi, hanno offerto la possibilità di avanzare uno sguardo nuovo sul reale e sulle sue manifestazioni.

L’edizione del 2023 di Officina della Scultura ha coinvolto sei atelier, che comprendono Piero Cattaneo, Gianni Grimaldi, Domenico Pievani, Viveka Assembergs, Giuseppe Bergomi e Giuseppe Rivadossi.

Per la prima volta una galleria privata, la Galleria dell’Incisione di Brescia, ha proposto una mostra non commerciale dal titolo ‘Lessico Famigliare’ che comprendeva tre artisti, ovvero Bergomi, Rivadossi e Livio Scarpella.

Il percorso ha previsto anche, per la prima volta, il coinvolgimento di due collezioni private inserite in parchi tematici, una appartenente alla Cantina Ca’ del Bosco e la Collezione dei Campiani, entrambe in Franciacorta.

Sono stati organizzati ottantacinque appuntamenti, che hanno coinvolto tredici istituti scolastici con oltre mille studenti distribuiti in sessantasei laboratori didattici e circa seicento visitatori alle altre iniziative, per un totale di quasi duemila partecipanti.