Settimana nazionale di Protezione Civile – Gli eventi in Campania

Il programma dal 9 al 16 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Si svolge dal 9 al 16 ottobre prossimi in Campania la Settimana di Protezione Civile, nell’ambito della campagna nazionale dedicata a sensibilizzare i cittadini sui temi della consapevolezza e della prevenzione del rischio oltre che a diffondere una moderna cultura di Protezione Civile.

Ricco il calendario: eventi ed iniziative si svolgeranno in tutta la regione, con il coinvolgimento delle Prefetture, che hanno coordinato alcuni appuntamenti, dei Comuni che hanno aderito, delle Istituzioni e del mondo del volontariato.

La campagna, giunta alla sua quarta edizione, si svolge in tutta Italia sotto l’egida del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

In Campania le attività sono dedicate agli studenti delle scuole medie e superiori, ai cittadini e agli addetti ai lavori. Gli eventi infatti, da un lato, puntano a diffondere le buone pratiche da tenere in caso di rischio naturale, anche attraverso la campagna nazionale “Io Non Rischio” e, dall’altro, a migliorare la risposta del sistema di Protezione Civile mediante esercitazioni specifiche dedicate alle diverse componenti del sistema.

A supporto delle iniziative è stata sviluppata una campagna di comunicazione rivolta al cittadino centrata proprio sull’importanza della consapevolezza del rischio e intitolata ‘La Protezione Civile sei anche tu’: punta a far conoscere il complesso e variegato sistema della Protezione Civile anche stimolando l’adesione al mondo del volontariato.

Calendario degli eventi in Campania