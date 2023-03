‘Senza Famiglia’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

In scena dal 24 al 25 marzo a Roma

Venerdì 24 e sabato 25 marzo, ore 21:00, ‘Senza Famiglia’, testo di Magdalena Barile, sarà in scena al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma, per la regia di Marco Lorenzi.

Sul palco ad interpretarlo: Christian Di Filippo, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi, Agnese Mercati, Angelo Tronca, gli affiatati attori di una delle compagnie più significative della nuova generazione teatrale, Il Mulino di Amleto, che, nella sua grande diversità estetica e stilistica dall’ultimo Festen, offre uno spaccato del lavoro della compagnia completamente differente.

Una creazione folle e imprevedibile, finalista al Premio Scenario 2017, con protagonista una famiglia composta da cinque personaggi con i loro conflitti e l’impossibilità di esprimersi con affetto.

Una storia tragicomica di una mamma, femminista nostalgica degli anni 70, che fuori tempo massimo decide di recuperare il rapporto con la figlia, casalinga sottomessa al marito, madre a sua volta di due figli adulti ma irrisolti.

Asserragliate in una vecchia casa al mare, la donna costringerà la figlia a seguire un corso accelerato di emancipazione, anarchia e trasgressione. Gli insegnamenti, mal compresi e non digeriti, finiranno per avere effetti nefasti sull’equilibrio del gruppo familiare.

A partire da un racconto dissacrante, esasperato e memorabile dei rapporti familiari, Senza Famiglia è la storia di un’educazione politica e sentimentale tra generazioni destinata a un grottesco fallimento.

Un ‘horror psicologico’, a tratti divertente, ma spietatamente crudele, che prova a restituire la difficoltà, o l’impossibilità, della trasmissione di un’esperienza dai genitori ai figli.

Biglietti

intero €12,00

ridotto €10,00 over 65, under 24, convenzioni

Acquisto online

Per info e prenotazioni

biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it

Teatro Biblioteca Quarticciolo

via Ostuni 8

Roma