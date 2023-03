Giunta regionale Lazio: via libera al Bilancio di previsione 2023-2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In data odierna la Giunta del Lazio ha approvato la Proposta di Legge concernente il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023/25 e la Proposta di Legge concernente la Legge di Stabilità regionale 2023.

Il Bilancio di previsione si compone di 7 articoli e 20 allegati e rappresenta contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato.

Dichiara l’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini:

Il bilancio di previsione appena approvato deve considerarsi prevalentemente tecnico ma particolarmente critico a causa dei risultati finanziari negativi del settore sanitario del IV bimestre 2022, che hanno fatto registrare un disavanzo di 216 milioni.

Inoltre, abbiamo dovuto tenere conto delle osservazioni della Corte dei Conti in merito al ricorso al debito per investimenti pubblici da finanziare invece che con nuovo debito, con il surplus di parte corrente.

Possiamo quindi considerare questo bilancio di previsione come il primo passo per un’operazione verità che intendiamo fare sui conti lasciatici in eredità dalla vecchia Giunta.

È nostra intenzione, altresì, fare un ulteriore approfondimento delle principali criticità sopra esposte anche con la collaborazione istituzionale con il Governo nazionale, per fare in modo che l’assestamento al bilancio di previsione 2023/25, che è nostra intenzione approvare entro l’estate, sarà il vero bilancio con scelte di politiche economiche e finanziarie per il triennio in esame.